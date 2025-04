Grave Incidente sulla Statale 14 | Un Morto e Tre Feriti

Grave Incidente stradale ha coinvolto tre automobili e una motocicletta lungo la strada Statale 14, via Triestina, all'altezza di Portegrandi, nel comune di Quarto D'Altino.Una delle auto è finita in un fossato, mentre l'impatto ha provocato un bilancio drammatico: una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite.I Soccorsi sul PostoI vigili del fuoco di Mestre e Treviso, intervenuti anche con l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e fornito supporto al personale sanitario.Sul luogo dell'Incidente sono arrivate due ambulanze e un'automedica, oltre all'elisoccorso per i trasporti più urgenti.Una Vittima e Tre FeritiNonostante i rapidi interventi, il medico del Suem ha potuto solo constatare il decesso del motociclista, un uomo di 50 anni.

