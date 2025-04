Serra San Bruno | avviso orale del Questore per una coppia arrestata per droga e munizioni illegali

Questore di Vibo Valentia ha emesso due provvedimenti di prevenzione, noti come avvisi orali di P.S., nei confronti di una giovane coppia di Serra San Bruno, recentemente arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La misura è stata adottata al termine di un'accurata istruttoria condotta dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura.L'arresto risale al 15 aprile scorso, quando gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga durante una perquisizione domiciliare nelle abitazioni dei due giovani. Nel corso dell'operazione sono state inoltre sequestrate 15 cartucce calibro 7,65, 16 cartucce a pallettoni calibro 16 e due bilancini di precisione perfettamente funzionanti.

