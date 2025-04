Attivisti occupano la sede della Leonardo e si legano ai cancelli | “Basta vendere armi a Israele”

cancelli per protestare contro le produzione bellica di armi inviate all'esercito israeliano. È la manifestazione degli Attivisti di Extinction Rebellion avviata contro la società Leonardo davanti alla loro sede in zona Tiburtina a Roma. 🔗 Incatenati aiper protestare contro le produzione bellica diinviate all'esercito israeliano. È la manifestazione deglidi Extinction Rebellion avviata contro la societàdavanti alla loroin zona Tiburtina a Roma. 🔗 Fanpage.it

Roma, attivisti di Extinction Rebellion occupano sede di Leonardo - Protesta del gruppo ambientalista Extinction Rebellion che martedì mattina ha occupato l’ingresso principale della sede produttiva di Leonardo sulla via Tiburtina a Roma, esponendo uno striscione con scritto “Partigiane per il clima, non per le vostre guerre” e “Sabotare la guerra non è reato“. Alla manifestazione hanno preso parte un centinaio di attivisti, che denunciano quella che ritengono essere la complicità dell’azienda e del Governo italiano in quello che definiscono genocidio in Palestina. 🔗lapresse.it

“La guerra parte da qui”: striscione di protesta di Extinction Rebellion sulla ciminiera della sede di Leonardo a Torino - Questa mattina a Torino le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion hanno realizzato una grande scritta “Life Not War” sulla ciminiera della sede di Leonardo del capoluogo piemontese. Una protesta per denunciare “le responsabilità di Leonardo e del governo italiano nella vendita di armi impiegate in bombardamenti indiscriminati in diverse aree del mondo – spiega in una nota il movimento ambientalista – e l’aumento dei fondi destinati al riarmo, a scapito degli investimenti per la transizione ecologica e la sicurezza sociale”. 🔗ilfattoquotidiano.it

