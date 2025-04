Amazon decolla ed entra nella corsa all' internet orbitale dominata da Starlink

Starlink, che fa capo a SpaceX di Elon Musk, nonostante il suo vantaggio, non è l.

Amazon decolla ed entra nella corsa all'internet orbitale dominata da Starlink - Il colosso americano delle vendite online che fa capo a Jeff Bezos lancia i suoi primi 27 satelliti in orbita. Un'operazione con cui l'imprenditore si propone come alternativa in una scena spaziale do ... 🔗ilfoglio.it