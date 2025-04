Meteo | Anticipo d’estate sul ponte del 1 maggio

Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – "nei prossimi giorni tornerà ad espandersi l'anticiclone subtropicale, ripristinando condizioni in prevalenza stabili e soleggiate" – lo conferma il meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – "nei prossimi giorni tornerà ad espandersi l'anticiclone subtropicale, ripristinando condizioni in prevalenza stabili."

Meteo, anticipo d'estate a Palermo nel fine settimana: previsti fino a 28 gradi - La primavera è alle porte, ma in Sicilia nelle prime ore del fine settimana si assisterà a una sorta di anticipo d'estate. E' quanto previsto da 3bmeteo.com. "Nei prossimi giorni la Sicilia rimarrà ai margini dell'azione ciclonica responsabile di reiterate fasi di maltempo al Centro Nord Italia... 🔗palermotoday.it

Previsioni meteo. Anticipo d’estate, dopo gli ultimi temporali arriva l’anticiclone africano - Ancora qualche pioggia nel fine settimana, ma da martedì tornerà il sole. Nel ponte del primo maggio si raggiungeranno i 30 gradi 🔗repubblica.it

Meteo: anticipo d'estate a partire da sabato nell'Agrigentino, previsti fino a 27 gradi - Nei prossimi giorni la Sicilia rimarrà ai margini dell'azione ciclonica responsabile di reiterate fasi di maltempo al Centronord Italia. Fino al weekend compreso dunque l'isola godrà di tempo in prevalenza soleggiato, pur con cielo a tratti offuscato dal passaggio di nubi medio-alte, talora anche... 🔗agrigentonotizie.it

