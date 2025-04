Belve 2025 | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Belve 2025: anticipazioni, ospiti, quante puntate, durata, interviste e streamingTorna Belve, l'iconico programma condotto da Francesca Fagnani, e in onda su Rai 2 in prima visione alle ore 21.20 dal 29 aprile. La nota giornalista intervista senza sconti protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport ecc, pronti a raccontarsi in una veste inedita, sotto la raffica di domande taglienti della conduttrice. Un programma che negli anni è diventato virale, amatissimo dai giovani e sui social. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti.Anticipazioni e ospitiTorna il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda con la nuova stagione dal 22 aprile in prima serata. Tra gli ospiti di questa edizione Nino Frassica e la segreteria del PD Elly Schlein. E ancora l'attrice Nathalie Guetta e Paola Iezzi, una delle piacevoli scoperte dell'ultima giuria di X Factor.

Quando inizia Belve 2025 con Francesca Fagnani: la data della prima puntata e gli ospiti - Belve torna su Rai 2, dalle 21.20, da martedì 22 aprile 2025. Francesca Fagnani nel video promo è con Sabrina Impacciatore, ospite della nuova edizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Belve 2025, quante puntate sono e quando finisce - Considerando il calendario delle cinque puntate previste, la nuova stagione di Belve dovrebbe concludersi martedì 27 maggio 2025, salvo variazioni di palinsesto. 🔗napolike.it

La prima puntata di “Belve 2025”. Anticipazioni interviste a Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta - D opo l’esordio previsto per la settimana scorsa – saltato per la morte di Papa Francesco – comincia questa sera alle 21.20 su Rai 2 Belve 2025, il programma di interviste cult ideato e condotto Franc ... 🔗iodonna.it

