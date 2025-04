Gender nelle scuole di Lucca | polemica sui progetti per bambini di 6-7 anni Sasso | Stop all’ideologia gender senza consenso

progetti legati alla parità di genere nelle scuole toscane, questa volta in provincia di Lucca. Secondo il deputato della Lega Rossano Sasso, esperti esterni avrebbero tenuto lezioni a bambini di 6 e 7 anni su temi come sesso biologico, genere percepito e decostruzione degli stereotipi, nell’ambito di un progetto triennale finanziato dalla Regione Toscana con 600mila euro.L'articolo gender nelle scuole di Lucca: polemica sui progetti per bambini di 6-7 anni. Sasso: “Stop all’ideologia gender senza consenso” . 🔗 Nuove polemiche suilegati alla parità di generetoscane, questa volta in provincia di. Secondo il deputato della Lega Rossano, esperti esterni avrebbero tenuto lezioni adi 6 e 7su temi come sesso biologico, genere percepito e decostruzione degli stereotipi, nell’ambito di un progetto triennale finanziato dalla Regione Toscana con 600mila euro.L'articolodisuiperdi 6-7: “” . 🔗 Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Mio Figlio No”: al via la campagna di Pro Vita contro i corsi gender nelle scuole - Roma, 20 feb – Nella giornata di ieri Pro Vita & Famiglia Onlus ha organizzato nella Capitale una conferenza dal titolo “Gender: tempo scaduto, appello al Governo”. L’obbiettivo dell’incontro denunciare l’imposizione di contenuti ideologici nelle scuole e chiedere l’approvazione urgente di una legge nazionale a tutela della libertà educativa della famiglia. Proprio quest’ultima proposta sarà al centro della campagna di mobilitazione nazionale “Mio Figlio No”. 🔗ilprimatonazionale.it

Galimberti: "Troppi alunni con diagnosi e scuole come cliniche per colpa dei genitori". Scoppia la polemica - "La scuola elementare sembra che sia diventata una clinica psichiatrica, sono tutti discalculici, disgrafici, dislessici, asperger, autistici, ma chi l'ha detto? Ai tempi miei non c'erano queste condizioni, c'era uno che era più bravo e quell'altro un po' meno bravo che poi si esercitava e... 🔗europa.today.it

Lucca, scuole chiuse per allerta arancione in città e in quasi tutta la provincia - Lucca, 13 marzo 2025 – Scuole chiuse a Lucca e in praticamente tutta la provincia per la giornata di venerdì 14 marzo. L’allerta arancione per temporali e l’allerta per rischio idraulico con il Serchio monitorato speciale hanno spinto le autorità a sospendere praticamente ovunque le lezioni. Anche appunto nel capoluogo lucchese. Gli istituti di ogni ordine e grado bloccheranno quindi le attività per un giorno. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Bagni “gender neutral” a scuola, polemica a Pontedera. L’attacco di Ceccardi (Lega); I bagni neutri al Marconi innescano la polemica; A scuola arriva il “coniglio gay”. Adesso basta; Nelle scuole elementari di Pavia arriva la favoletta del coniglio gay che sposa un coniglietto maschietto.... 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scuola, è allarme denatalità. L’incontro a Palazzo Ducale riunisce gli attori del comparto per affrontare il problema - Di questo si è parlato nel convegno “Denatalità. Quale futuro per le nostre scuole?” promosso dalla Provincia di Lucca, da Upi Toscana e dall’Ufficio scolastico IX delle province di Lucca e Massa ... 🔗noitv.it

"Perché hai due papà". Il libro distribuito nelle scuole fa scoppiare la polemica - Una nuova onda gender travolge le scuole elementari, in particolare quelle dell'astigiano. A renderlo noto è Rossano Sasso, deputato della Lega, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e ... 🔗ilgiornale.it

Scuola e calo nascite, dati choc. Il convegno a Palazzo Ducale: "A Lucca 11mila studenti in meno" - Quale futuro per le nostre scuole?” promosso dalla Provincia di Lucca, da Upi Toscana e dall’Ufficio scolastico IX delle province di Lucca e Massa Carrara. La prima parte della giornata ... 🔗lanazione.it