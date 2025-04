Conclave due cardinali non votano | si abbassa il quorum

cardinali non verranno al Conclave per motivi di salute". L'annuncio del portavoce della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni in un briefing con i giornalisti in vista del 7 maggio, data d'inizio dell'elezione del prossimo Pontefice, ha una conseguenza immediata e facilmente intuibile: l'abbassamento del quorum.I cardinali elettori infatti scenderanno a 133 (oggi alla congregazione in Vaticano erano invece 183, di cui 120 ammessi al voto in Cappella Sistina): di conseguenza la quota della maggioranza per eleggere il successore di Papa Francesco cala a sua volta a 89.Gli interventi dei porporati hanno riguardato "in particolare le sfide della Chiesa, secondo la prospettiva geografica dei cardinali intervenuti. Accenni a questione economiche ogni tanto ci sono, ma non come questioni centrali: sono un possibile argomento di discussione nelle prossime congregazioni". 🔗 Liberoquotidiano.it - Conclave, "due cardinali non votano": si abbassa il quorum "Duenon verranno alper motivi di salute". L'annuncio del portavoce della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni in un briefing con i giornalisti in vista del 7 maggio, data d'inizio dell'elezione del prossimo Pontefice, ha una conseguenza immediata e facilmente intuibile: l'mento del.Ielettori infatti scenderanno a 133 (oggi alla congregazione in Vaticano erano invece 183, di cui 120 ammessi al voto in Cappella Sistina): di conseguenza la quota della maggioranza per eleggere il successore di Papa Francesco cala a sua volta a 89.Gli interventi dei porporati hanno riguardato "in particolare le sfide della Chiesa, secondo la prospettiva geografica deiintervenuti. Accenni a questione economiche ogni tanto ci sono, ma non come questioni centrali: sono un possibile argomento di discussione nelle prossime congregazioni". 🔗 Liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Conclave, inizio ufficiale il 7 maggio alle 16.30. Due cardinali rinunciano (e cambia il quorum) - Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha annunciato che due cardinali elettorali non parteciperanno al Conclave per eleggere il prossimo Papa per motivi di salute. Gli... 🔗ilmessaggero.it

Oltre a Becciu anche altri due cardinali non voteranno al Conclave - Mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 16:30, avrà luogo l'ingresso in Conclave e il giuramento per l'elezione del Romano Pontefice. Sarà il cardinale e arcivescovo cattolico indiano, George Jacob Koovakad, a chiudere la porta della Cappella Sistina al momento della votazione, quando gli elettori... 🔗europa.today.it

Conclave, due cardinali non parteciperanno: si abbassa il quorum per l’elezione del Papa, cosa significa - I cardinali che dovrebbero essere presenti dal 7 maggio nella Cappella Sistina per il Conclave diventano 133 e il quorum per l'elezione del nuovo Papa (due terzi dei voti) scende a 89 voti. Tutte le regole.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave, due cardinali assenti per motivi di salute; Conclave, due cardinali non parteciperanno: si abbassa il quorum per l’elezione del Papa, cosa significa; Verso il Conclave, le ultime notizie dal Vaticano | Due cardinali assenti per «motivi di salute», cambia il quorum. Fissato l'orario di inizio del Conclave: «Il 7 maggio alle 16:30»; Conclave, due cardinali non verranno, motivi di salute. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, due cardinali elettori non presenti per motivi si salute: si abbassa quorum per elezione Papa - Il 28 aprile si è svolta la sesta Congregazione generale dei cardinali durante la quale sono stati affrontati temi riguardanti le sfide attuali della Chiesa. Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa ... 🔗msn.com

Conclave, due cardinali non parteciperanno: si abbassa il quorum per l’elezione del Papa, cosa significa - I cardinali che dovrebbero essere presenti dal 7 maggio nella Cappella Sistina per il Conclave diventano 133 e il quorum per l'elezione del nuovo Papa ... 🔗fanpage.it

Conclave 2025, due cardinali non partecipano: si abbassa il quorum - Con l’annuncio delle due assenze dei cardinali elettori al prossimo conclave 2025 che inizierà il prossimo 7 maggio scendono a 133 i porporati che sceglieranno il prossimo Papa. Scende anche il quorum ... 🔗msn.com