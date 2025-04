Francesco Gaetano Caltagirone l’imprenditore al centro della finanza italiana

Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore romano, è ormai stabilmente al centro della cronaca finanziaria italiana. Considerato uno degli uomini d'affari italiani con più liquidità disponibile, da sempre attivo nei settori del cemento, dei grandi lavori, dell'immobiliare e dell'editoria, è protagonista della scena, con le sue partecipazioni in Mps, Mediobanca e Generali.

