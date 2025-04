Evenepoel contro un giornalista belga | Le storie su mia moglie sono assurde hai una visione limitata del mondo

"Sia chiaro: tutto quello che ha detto è completamente assurdo". Il fuoriclasse del ciclismo Remco Evenepoel si è scontrato con Ruben Van Gucht, giornalista belga che durante il programma tv De Asfpraak su VRT Canvas ha parlato della vita privata del corridore e della famiglia di origine marocchina di sua moglie sostenendo che "negli ultimi anni Remco ha coinvolto molto la famiglia della moglie nelle sue vittorie e prestazioni. Ho sentito che cerca di prendersene cura. È necessario? Non è necessario? Sta a lui decidere. Non credo che molti dei suoi colleghi lo facciano. Sto raccontando una voce che proviene dal mondo del ciclismo".Oltre a insinuare che la famiglia della consorte di Evenepoel viva sulle sue spalle, il giornalista ha anche espresso la sua perplessità riguardo al fatto che la conversione all'Islam lo abbia aiutato a riprendersi dal lungo calvario di infortuni che l'ha tormentato fino a quando ha vinto in maniera sensazionale la scorsa Freccia del Brabante.

