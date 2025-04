Ungheria | Tajani Italia deve rimanere nella Cpi

Ungheria, il cui Parlamento ha votato a favore dell’uscita dalla Cpi, è “un’opinione legittima”, “quella di Matteo Salvini è una sua opinione, io non devo commentare le opinioni di tutti”, “io ho opinioni differenti” e credo che l’Italia debba “rimanere nella Cpi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Congresso del Ppe a Valencia, dopo che il vice premier e leader leghista Matteo Salvini ha definito quella dell’Ungheria una scelta di “giustizia e libertà”. 🔗 Lapresse.it - Ungheria: Tajani, Italia deve rimanere nella Cpi Valencia (Spagna), 29 apr. (LaPresse) – L’opinione dell’, il cui Parlamento ha votato a favore dell’uscita dalla Cpi, è “un’opinione legittima”, “quella di Matteo Salvini è una sua opinione, io non devo commentare le opinioni di tutti”, “io ho opinioni differenti” e credo che l’debba “Cpi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, a margine del Congresso del Ppe a Valencia, dopo che il vice premier e leader leghista Matteo Salvini ha definito quella dell’una scelta di “giustizia e libertà”. 🔗 Lapresse.it

Su altri siti se ne discute

Tajani a Salvini, su Cpi opinione sua, Italia non deve uscire - "Quella di Salvini è la sua opinione. La mia è differente ma non è che devo commentare tutto. Io non credo che dovremmo uscire dalla Cpi, l'Italia deve rimanere nella Cpi". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando le lodi dell'altro vicepremier, Matteo Salvini alla scelta dell'Ungheria di lasciare la Cpi. 🔗quotidiano.net

Tajani “India partner imprescindibile, rapporto forte con l’Italia” - NEW DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – “L’India è un partner imprescindibile e può avere un ruolo importante per la stabilità dell’area dell’indo-pacifico. Per noi questo è fondamentale perché dove c’è stabilità c’è possibilità di fare commercio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo l’incontro a New Delhi con la presidente indiana Droupadi Murmu. LE PAROLE DI TAJANI – VIDEO “Dobbiamo continuare a lavorare, il rapporto con l’India è sempre più forte, l’incontro con il presidente è stato molto molto positivo. 🔗unlimitednews.it

Antonio Tajani: Priorità al taglio dell'Irpef per il ceto medio secondo Forza Italia - "Per Forza Italia il taglio dell'Irpef dal 35% al 33% per chi ha un reddito fino a 60 mila euro rappresenta la priorità". Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se Forza Italia sia d'accordo con la rottamazione quinquies in dieci anni e 120 rate o se la priorità, viste le risorse scarse, per il governo debba essere il taglio del cuneo fiscale al ceto medio (ovvero l'aliquota dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro lordi annui). 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tajani: Salvini su Ungheria fuori dalla Cpi? Sua opinione, l’Italia non esce; Il Consiglio Europeo Straordinario approva il piano della difesa dell'Ucraina, senza l'Ungheria; Tajani: L'Ungheria e' parte dell'Europa, Orban puo' dire cio' che vuole; Armi all'Ucraina, cresce la tensione in UE: Italia e Ungheria contro Borrell. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tajani a Salvini, su Cpi opinione sua, Italia non deve uscire - "Quella di Salvini è la sua opinione. La mia è differente ma non è che devo commentare tutto. Io non credo che dovremmo uscire dalla Cpi, l'Italia deve rimanere nella Cpi". Lo ha detto il vicepremier ... 🔗quotidiano.net

Ungheria: Tajani, Italia deve rimanere nella Cpi - Valencia (Spagna), 29 apr. (LaPresse) – L’opinione dell’Ungheria, il cui Parlamento ha votato a favore dell’uscita dalla Cpi, è “un’opinione legittima”, “quella di Matteo Salvini è una sua opinione, i ... 🔗msn.com

Tajani: Salvini su Ungheria fuori Cpi? Sua opinione, no uscita Italia - Valencia, 29 apr. (askanews) – Quella dell’Ungheria è una “opinione legittima”, “io non credo che dovremmo uscire dalla Corte penale internazionale. Un altro conto è fare delle osservazioni, altro è u ... 🔗askanews.it