Bilancio della Provincia approvato rendiconto di gestione con un avanzo di 11 milioni

Via libera del Consiglio Provinciale al rendiconto di gestione 2024, che nella seduta di martedì 29 aprile ha approvato definitivamente il documento, dopo una prima adozione da parte del consiglio lo scorso 8 aprile e l'approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci, con 11 voti favorevoli.

Su altri siti se ne discute

Provincia di Prato, approvato il bilancio di previsione 2025-2027 - Prato, 24 febbraio 2025 - Nella seduta straordinaria del consiglio provinciale di venerdì 21 febbraio è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 della Provincia di Prato, di un valore complessivo di 50 milioni di euro, confermando la solidità economica-finanziaria dell’Ente. Il documento è stato approvato con 8 voti favorevoli da parte dei consiglieri di maggioranza e 2 voti contrari dei consiglieri di opposizione. 🔗lanazione.it

Provincia, approvato il bilancio: "Ma l’opposizione diserta l’aula" - È stato approvato venerdì dal Consiglio, a sola maggioranza e con l’astensione dell’unico esponente dell’opposizione presente in seduta, il bilancio di previsione della Provincia della Spezia, accompagnato dal documento unico di programmazione per il triennio di programmazione finanziaria 2025-2027. Lo stesso bilancio, nella seduta di assemblea dei sindaci ha preceduto il Consiglio provinciale, invece era stato approvato all’unanimità. 🔗lanazione.it

La Spezia, approvato il bilancio in Provincia. Peracchini: “Opposizione assente” - La Spezia, 14 febbraio 2025 - Approvato oggi dal Consiglio provinciale, a sola maggioranza e con l’astensione dell’unico esponente dell’opposizione presente in seduta, il bilancio di previsione 2025-2027 della Provincia della Spezia, accompagnato dal documento unico di programmazione per il triennio di programmazione finanziaria 2025-2027. Lo stesso bilancio, nella seduta di assemblea dei sindaci che questa mattina ha preceduto il Consiglio provinciale, invece era stato approvato all’unanimità dai sindaci spezzini. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Il bilancio della Provincia: "Priorità a strade e scuole" - Approvato il rendiconto 2024, con un avanzo di 11 milioni. Il presidente Lattuca: "Garantiti i servizi ai cittadini nonostante le difficoltà in cui versa l’ente" . 🔗msn.com

Provincia di Rimini, approvato il bilancio: “Più entrate e più investimenti per viabilità e scuole” - Per quanto concerne le uscite, le spese per le manutenzioni e gli investimenti in edilizia scolastica e viabilità provinciale registrano un incremento: nel corso del 2024 sono stati complessivamente ... 🔗altarimini.it

Conti a posto per la Provincia di Rimini - Nella seduta di ieri del consiglio provinciale di Rimini è stato approvato a maggioranza (contraria l’opposizione) il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024. Il rendiconto, illustra ... 🔗chiamamicitta.it