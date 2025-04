Traffico di rifiuti illeciti a Prato e Pistoia | 10 indagati Secondo l’accusa avrebbero sfruttato anche l’emergenza alluvione

Prato – La Procura della Repubblica, guidata dal dottor Luca Tescaroli ha contestato a 10 persone, alle quali è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini, i reati di: attività organizzate per il Traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva. L'inchiesta è stata condotta dai carabinieri del Noe sotto

