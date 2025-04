Treni sciopero confermato dopo l' assenza dell' azienda al tavolo sulla sicurezza

confermato lo sciopero regionale del personale ferroviario previsto per martedì 6 maggio 2025 dalle ore 9 alle 17. Lo fa sapere la Filt Cgil dopo l'incontro, che si è svolto lunedì 28 aprile 2025, chiesto dalle organizzazioni sindacali all'assessore regionale ai Trasporti per affrontare.

