Corsi sostegno INDIRE triennalisti e titolo estero | così si svolgeranno QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 30 aprile alle 14 | 30

Corsi di specializzazione per il sostegno organizzati da INDIRE e dalle università, con disposizioni specifiche per i "triennalisti" e per chi ha conseguito un titolo di studio all'estero.L'articolo Corsi sostegno INDIRE, triennalisti e titolo estero: così si svolgeranno. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì 30 aprile alle 14:30 . 🔗 Sono stati ufficializzati i decreti attuativi che regolano idi specializzazione per ilorganizzati dae duniversità, con disposizioni specifiche per i "" e per chi ha conseguito undi studio all'.L'articolosicon3014:30 . 🔗 Orizzontescuola.it

Corsi Indire per docenti sostegno triennalisti: requisiti, costi, modalità online. DECRETO pubblicato - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto n. 75 del 24 aprile 2025, che introduce importanti novità sui percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità. L'articolo Corsi Indire per docenti sostegno triennalisti: requisiti, costi, modalità online. DECRETO pubblicato sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

