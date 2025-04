Rally dell' Umbria tappa speciale a Fabriano per il gemellaggio delle due fontane | 750 km oltre 200 moto

Rally delle due fontane - Fontana Maggiore di Perugia e la Fontana Sturinalto di Fabriano - così è stato ribattezzato l'evento motoristico dell'Umbria (1–4 maggio 2025 –) evento moto-turistico di rilievo europeo organizzato da moto Club Umbria A.S.D. Le due fontane unite recentemente da un. 🔗 Perugiatoday.it - Rally dell'Umbria, tappa speciale a Fabriano per il gemellaggio delle due fontane: 750 km, oltre 200 moto Ile due- Fontana Maggiore di Perugia e la Fontana Sturinalto di- così è stato ribattezzato l'eventoristico(1–4 maggio 2025 –) evento-turistico di rilievo europeo organizzato daClubA.S.D. Le dueunite recentemente da un. 🔗 Perugiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

"Umbria seconda tappa del Giubileo della Speranza, diventerà il vero e proprio ‘cuore’ dell’accoglienza in Italia" - La Regione annuncia con una nota che "l'Umbria diventa la seconda tappa del Giubileo della Speranza dopo Roma Capitale". Questa è la notizia emersa questa mattina dalla Cabina di regia istituzionale che si è riunita a palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio... 🔗perugiatoday.it

Pierangioli vince la prima tappa dell’Historic Rally delle Vallate Aretine - Con il riscontro cronometrico fatto registrare nella seconda ripetizione della prova speciale Rosina, Valter Pierangioli ha archiviato da leader il primo giorno di gara proposto dal 15° Historic Rally delle Vallate Aretine, appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally Auto Storiche... 🔗arezzonotizie.it

Infermieri, c’è il bando: 124 contratti a tempo indeterminato in aziende sanitarie e ospedali dell’Umbria - Per rispondere al fabbisogno di personale sanitario nella Regione Umbria è stato avviato, dall’azienda ospedaliera di Perugia, un bando pubblico unificato per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 124 infermieri nelle aziende sanitarie regionali. I posti... 🔗ternitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Rally dell’Umbria 2025, via da Perugia nel segno dell’arte; Rally dell’Umbria 2025: Da Perugia A Fabriano per celebrare il legame delle fontane; Foligno, Campionato Italiano Rally Terra 2025: protagonisti i migliori piloti su sterrato; Dacia e Dakar, un matrimonio annunciato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Suzuki Rally Cup 2025: Varesco-Bottega trionfano nella prima tappa - In questa prima tappa si è registrata la vittoria della coppia composta da Varesco e Bottega. Per Lorenzo Varesco si è trattato del primo successo in questa competizione. Suzuki Rally Cup 2025 ... 🔗msn.com