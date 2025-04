Aereo atterra sul Monte Rosa a pochi metri dagli alpinisti | il pilota si scusa

Ha chiesto scusa e ha ammesso il suo errore il pilota che sabato 26 aprile è atterrato sul Monte Rosa. Il video, girato da un novarese, Luca Calzone, ha fatto il giro della rete: nel filmato si vede un Piper Pa-18 che atterra e poi decolla dopo pochi secondi a Colle Sesia, poco lontano dalla.

Aereo da turismo atterra tra gli scialpinisti: tragedia sfiorata sul Monte Rosa - Il momento dell'atterraggio, avvenuto in un'area particolarmente affollata per la concomitanza del Trofeo Mezzalama — la storica maratona dei ghiacciai in corso tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité — ha generato paura e indignazione tra gli alpinisti presenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Monte Rosa, aereo sfiora scialpinisti: il video pubblicato da uno dei coinvolti - Tragedia sfiorata sul Monte Rosa a Colle Sesia, a quota 4.230 mt: un piccolo aereo, con una manovra, a dir poco, azzardata sulla neve, ha sfiorato un gruppo di scialpinisti che stava salendo alla Capanna Margherita. È successo nella tarda mattinata del 26 aprile. Era il giorno del Trofeo Mezzalama con migliaia di scialpinisti saliti in quota. Il video è stato pubblicato da Luca Calzone, uno degli alpinisti che ha rischiato di essere travolto dal velivolo. 🔗lapresse.it

Un aereo da turismo passa a tutta velocità accanto agli scialpinisti sul Monte Rosa: “Tragedia sfiorata” - Un aereo da turismo atterra su un ghiacciaio del massiccio del Monte Rosa. Vira a sinistra e subito si dirige in modo quasi perpendicolare alla traccia che decine di scialpinisti percorrono in salita. Quindi prosegue la sua corsa a tutta velocità in mezzo alle cordate, per poi decollare e allontanarsi. È accaduto sul Colle Sesia, a 4.230 metri di quota, poco lontano dal confine con l’Italia. “Sono stato testimone di una mancata tragedia in Svizzera”, ha scritto sui social l’alpinista piemontese Luca Calzone, che ha postato un video dell’accaduto, scatenando una serie di polemiche. 🔗ilfattoquotidiano.it

