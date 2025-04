Ungheria si ritira dalla Cpi Salvini difende Orban ma Tajani frena | Italia rimane

Salvini, che commenta la scelta di Istanbul di uscire dalla Corte penale internazionale, si legge: "Scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio".L'articolo Ungheria si ritira dalla Cpi, Salvini difende Orban ma Tajani frena: "Italia rimane" proviene da Il Difforme.

Ungheria fuori dalla Cpi, Salvini: "Scelta giusta e libera" - Il Parlamento di Budapest ha votato per ritirarsi dalla Corte penale internazionale: il leader della Lega applaude 🔗ilgiornale.it

Salvini, l'Ungheria sulla Cpi fa una scelta giusta e libera - "Scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio". Così Matteo Salvini, su X, commenta il voto del Parlamento ungherese in favore del ritiro dalla Corte Penale Internazionale. 🔗quotidiano.net

Ungheria: Netanyahu, importante opporsi a Cpi, è corrotta - Milano, 3 apr. (LaPresse) – “È importante opporsi a questa organizzazione corrotta”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in visita a Budapest, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese Viktor Orban, elogiando la decisione dell’Ungheria di ritirarsi dall Corte penale internazionale (Cpi). Lo riporta il Times of Israel. 🔗lapresse.it

Tajani: Salvini su Ungheria fuori Cpi? Sua opinione, no uscita Italia - Valencia, 29 apr. (askanews) – Quella dell’Ungheria è una “opinione legittima”, “io non credo che dovremmo uscire dalla Corte penale internazionale. Un altro conto è fare delle osservazioni, altro è u ... 🔗askanews.it

Ungheria fuori dalla Cpi, Salvini: "Scelta giusta e libera" - Il Parlamento di Budapest ha votato per ritirarsi dalla Corte penale internazionale: il leader della Lega applaude ... 🔗msn.com

Tajani a Salvini, su Cpi opinione sua, Italia non deve uscire - "Quella di Salvini è la sua opinione. La mia è differente ma non è che devo commentare tutto. Io non credo che dovremmo uscire dalla Cpi, l'Italia deve rimanere nella Cpi". Lo ha detto il vicepremier ... 🔗quotidiano.net