Laporta convinto | Barcellona Inter? La squadra arriverà al top per la partita con i nerazzurri soddisfatti del lavoro di Flick

Barcellona, Joan Laporta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della semifinale d’andata di Champions contro l’InterIntervenuto ai microfoni dell’emittente catalana RAC1, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha elogiato l’operato del suo allenatore Hansi Flick. Queste le dichiarazioni alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter.SULL’OPERATO DI Flick IN PANCHINA – «Siamo molto soddisfatti del lavoro di Flick. Vorrei ricordare che Deco e Bojan Krkic sono stati quelli che hanno avuto più fiducia in lui, e anche a loro va dato il valore che meritano. Il comitato sportivo sta già lavorando sul rinnovo, pensando a cosa sia meglio per il presente e il futuro del club. Sappiamo che a Flick piace cambiare squadra anno dopo anno, con un certo margine, ma per ora posso confermare che lo avremo sicuramente per la prossima stagione». 🔗 Internews24.com - Laporta convinto: «Barcellona Inter? La squadra arriverà al top per la partita con i nerazzurri, soddisfatti del lavoro di Flick» Il presidente del, Joan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della semifinale d’andata di Champions contro l’venuto ai microfoni dell’emittente catalana RAC1, il presidente del, Joan, ha elogiato l’operato del suo allenatore Hansi. Queste le dichiarazioni alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’.SULL’OPERATO DIIN PANCHINA – «Siamo moltodeldi. Vorrei ricordare che Deco e Bojan Krkic sono stati quelli che hanno avuto più fiducia in lui, e anche a loro va dato il valore che meritano. Il comitato sportivo sta già lavorando sul rinnovo, pensando a cosa sia meglio per il presente e il futuro del club. Sappiamo che apiace cambiareanno dopo anno, con un certo margine, ma per ora posso confermare che lo avremo sicuramente per la prossima stagione». 🔗 Internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Materazzi convinto: «Questa Inter gioca meglio della nostra del Triplete, ora è più matura. Tra il Bayern e il Barcellona la paura maggiore…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha elogiato i nerazzurri per il passaggio del turno in Champions contro il Bayern Monaco Intervenuto come ospite nell’ultima puntata di Viva El Futbol su Twitch, Marco Materazzi si è espresso così in merito al passaggio alle semifinali di Champions League ottenuto dall’Inter grazie al pareggio di ieri sera a San Siro contro il Bayern Monaco. 🔗internews24.com

Laporta sicuro: «Inter squadra forte, ma il Barcellona è migliore!» - Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha rilasciato qualche parola dopo la vittoria della Copa del Rey ai danni del Real Madrid. Tra pochi giorni c’è l’Inter. SICUREZZA – Il Barcellona di Hansi Flick, prossimo avversario dell’Inter in semifinale di Champions League, ha vinto la Copa del Rey. Rimane in questo modo in corsa per il triplete. La squadra catalana ha battuto il Real Madrid, il presidente Joan Laporta ne ha parlato così: «È stata una partita piena di passione, competizione e calcio di alta qualità. 🔗inter-news.it

Barcellona, Laporta si esalta verso l'Inter: "Triplete? L'unico limite è il cielo" - Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a TV3 all`indomani della vittoria della sua squadra ai danni del Real Madrid in finale di... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona, Laporta: Sicuro che la squadra sarà al top contro l'Inter. Flick resterà qui; Dani Olmo, la Federcalcio spagnola stronca tutte le speranze del Barcellona: «È scaduto il tempo; Xavi esonerato dal Barcellona: già deciso il nuovo allenatore, a breve l’ufficialità; Il Barcellona pronto a rompere con Nike, vuole produrre le magliette in proprio (come il Napoli). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona, Laporta: "Sicuro che la squadra sarà al top contro l'Inter. Flick resterà qui" - Joan Laporta, presidente del Barcellona, parla ai microfoni dell'emittente catalana RAC1 elogiando l'operato del tecnico blaugrana Hansi Flick: "Siamo molto soddisfatti del lavoro di Flick. Vorrei ric ... 🔗msn.com

Laporta sfida l’Inter: «Barcellona pronto a vincere, la fiducia è al massimo! Il futuro…» - Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sulla sfida contro l’Inter in Champions League. Tutti i dettagli in merito Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a Rac1 della stagio ... 🔗calcionews24.com

Laporta sicuro: «Inter squadra forte, ma il Barcellona è migliore!» - Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha rilasciato qualche parola dopo la vittoria della Copa del Rey ai danni del Real Madrid. Tra pochi giorni c’è l’Inter. SICUREZZA – Il Barcellona di Hansi Fl ... 🔗informazione.it