Omicidio Santo Romano le urla del fratello Tony contro il 17enne condannato Ti uccido hai la data di morte segnata ti devo decapitare

uccido, ti spezzo a te e alla tua famiglia. hai la data di morte segnata. ti devo decapitare». Sono le frasi, urlate in dialetto e in evidente stato di alterazione, che. 🔗 Leggo.it - Omicidio Santo Romano, le urla del fratello Tony contro il 17enne condannato «Ti uccido, hai la data di morte segnata... ti devo decapitare» «Ti, ti spezzo a te e alla tua famiglia. hai ladi. ti». Sono le frasi,te in dialetto e in evidente stato di alterazione, che. 🔗 Leggo.it

FOTO/ Al via processo per omicidio del 19enne Santo Romano - Tempo di lettura: 2 minuti"Sono tesa. Confidiamo nella vera e sana giustizia". Queste le parole di Filomena De Mare, la madre del 19enne Santo Romano, giovane promessa del calcio morto nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2024 a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre, con un gruppo di amici, era a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

Processo per l'omicidio di Santo Romano, la mamma: "Il suo assassino oggi non ha nemmeno alzato lo sguardo" - Inizia il processo per l'omicidio del 19enne, ucciso a novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio. La fidanzata porta la scarpa del ragazzo: "Non riesco a separarmene"

Omicidio Santo Romano, il processo: la sentenza rinviata al 29 aprile - È stata rinviata al 29 aprile, presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, l'udienza per la discussione relativa all'omicidio di Santo Romano, il 19enne morto nella notte tra...

