Putin insiste sul controllo delle regioni ucraine per un accordo di pace

Putin continua a insistere sul fatto che la Russia debba assumere il controllo di quattro regioni dell'Ucraina che non occupa completamente nell'ambito di un accordo per mettere fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, ha cercato di persuadere Putin a fermare i combattimenti lungo le attuali linee del fronte nel corso del loro ultimo incontro. Il leader del Cremlino sarebbe però rimasto fermo sulle sue posizioni.

Ryabkov: Mosca insiste sul controllo delle regioni ucraine e no all'Ucraina nella Nato - Il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, ha dichiarato che Mosca continua a pretendere il controllo di quattro regioni ucraine solo in parte occupate dalle sue truppe e che l'Ucraina resti fuori dalla Nato. Lo riporta la Tass. "Noi certamente abbiamo interessi basilari, interessi fondamentali, tra i quali metto l'appartenenza incontestabile delle regioni che si usa definire collettivamente 'nuove russe' o 'Novorossiya'" e "naturalmente il non ingresso dell'Ucraina nella Nato, la violazione di questa richiesta è una delle cause prime dell'operazione militare speciale", ha ... 🔗quotidiano.net

Ucraina, le condizioni di Putin per la tregua: stop armi a Kiev, controllo del Kursk e delle 4 regioni già occupate, colloqui con Trump - Vladimir Putin non ha detto no, ma neanche sì. Per cominciare a parlare di una tregua in Ucraina il presidente russo ha posto alcune condizioni che per Kiev e gli alleati occidentali non sarà facile accettare. In una conferenza stampa tenuta a Mosca al fianco dell’alleato bielorusso Aleksander Lukashenko (un chiaro messaggio all’Europa poiché – confinando con Polonia, Lettonia e Lituania – Minsk è per l’Ue una spina nel fianco sul fronte orientale), il presidente della Federazione russa ha chiesto in primo luogo la garanzia che Kiev non mobiliterà né addestrerà truppe, né riceverà aiuti ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate" - L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e specifica “La Crimea e il Donbass sono nostri per Costituzione" L'inviato speciale della Casa Bianca, 🔗ilgiornaleditalia.it

Media, 'Putin insiste su 4 regioni ucraine per la pace' - Il presidente russo Vladimir Putin continua a insistere sul fatto che la Russia debba assumere il controllo di quattro regioni dell'Ucraina che non occupa completamente nell'ambito di un accordo per m ... 🔗msn.com

Media: "Putin vuole il controllo di quattro regioni ucraine per mettere fine alla guerra" | Medvedev: "La Russia non avrebbe dovuto fidarsi dell'Occidente, neanche dell'Italia" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.161. Per l'attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitri Medvedev, la Russia non avrebbe dovuto "fidarsi" di diversi Paesi occidentali, t ... 🔗msn.com

Putin punta tutto sulle regioni occupate: il vero obiettivo dei colloqui con gli USA - Ed è proprio qui che si arriva al cuore della questione: Vladimir Putin vuole il riconoscimento internazionale del controllo russo su tutte le regioni annesse, anche se solo parzialmente sotto il ... 🔗msn.com