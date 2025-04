Omicidio di Fontanafredda | il padre dell' assassino ai domiciliari

domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del 66enne residente a Sacile. I fatti si riferiscono all'Omicidio di Vladimir Topjana avvenuto lo scorso 6 aprile a Fontanafredda.

Ucciso dopo lite, il padre dell'assassino va ai domiciliari - (ANSA) - FONTANAFREDDA, 29 APR - Il Tribunale del Riesame ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Pren Shota, l'uomo di 66 anni di Sacile (Pordenone) sottoposto a misura c ... 🔗msn.com

Omicidio di Vladimir Topjana, Pren Shota esce dal carcere e va ai domiciliari: gli inquirenti sospettano sapesse che il figlio era armato - FONTANAFREDDA - Pren Shota, il 66enne di Sacile sottoposto a misura cautelare per l'omicidio del 6 aprile in via Buonarroti, lascia il carcere di Pordenone. Ieri pomeriggio (28 aprile) il ... 🔗ilgazzettino.it

La verità dietro l’omicidio di Fontanafredda, Vladimir Topjana ucciso per un terreno: cosa dicono le indagini - FONTANAFREDDA (PORDENONE ... con l’accusa di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso dell’arma. La situazione del padre, tuttavia, potrebbe essere riconsiderata a seguito dei ... 🔗nordest24.it