Ritrovato il campione di paraciclismo scomparso misteriosamente da 2 settimane | “È vivo e sta bene”

paraciclismo è stato Ritrovato sano e salvo dopo due settimane. Era partito per assistere a un incontro di wrestling a Las Vegas, poi ha fatto perdere le proprie tracce fino all'annuncio del suo ritrovamento da parte della polizia "Sta bene" 🔗 Il mistero attorno alla scomparsa di Sam Ruddock è ancora intatto ma la notizia più lieta è che il due volte mondiale diè statosano e salvo dopo due. Era partito per assistere a un incontro di wrestling a Las Vegas, poi ha fatto perdere le proprie tracce fino all'annuncio del suo ritrovamento da parte della polizia "Sta bene" 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Scomparso da 2 giorni, ritrovato in grave stato di ipotermia in una zona impervia - Falconara (Ancona), 18 marzo 2025 - Era scomparso da due giorni, risultava irrintracciabile da sabato 15 marzo: l'uomo è stato individuato e recuperato in una zona impervia dal Soccorso Alpino, era in grave stato ipotermico ed è stato affidato al personale sanitario del 118. Tecnologia al servizio del soccorso Il telefono cellulare del 62enne risultava ancora acceso e raggiungibile e ha permesso di individuare l'uomo attraverso il sistema a bordo dell’elicottero. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ritrovato Mario Granata, l’uomo scomparso da Qualiano - La notizia è di poco fa Mario Granata e di nuovo al sicuro, in famiglia. Ritrovato Mario Granata, il 70enne di Qualiano scomparso ieri da Voi Donizetti. L’uomo, malato di alzheimer, era in stato confusionale e non era rientrato a casa. Fin da subito la famiglia aveva avviato una ricerca diffondendo le foto su Facebook con l’annuncio della scomparsa, subito ripreso dai media locali. L’ uomo, molto conosciuto in città per la sua attività di calzolaio, aveva messo in apprensione tutta la comunità che si è mobilitata subito diffondendo al massimo l’appello. 🔗puntomagazine.it

Bimbo scomparso 7 anni fa ad Atlanta ritrovato a 1.500 km di distanza: gli era stata dedicata serie Netflix - Dopo 7 anni di ricerche, Abdul A.K., rapito ad Atlanta nel 2017, è stato ritrovato in Colorado. Arrestati la madre e un complice. Il 14enne è ora sotto protezione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Ritrovato il campione di paraciclismo, scomparso misteriosamente da 2 settimane: È vivo e sta bene. 🔗Ne parlano su altre fonti

Marco Morello è vivo: ritrovato il campione scomparso dopo il maltempo - Ore di angoscia a Tavagnasco per l’ex leggenda della corsa in montagna. Dopo una lunga ricerca, volontari e forze dell’ordine lo trovano in stato confusionale ma salvo. Il paese riabbraccia il suo sim ... 🔗giornalelavoce.it