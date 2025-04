Mattarella il monito sul lavoro fa partire l' assalto Pd al governo

monito del Colle alla clava del Pd. Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su morti sul lavoro e salari diventano a tempo di record il pretesto per gli esponenti delle opposizioni e in particolare del Partito democratico per attaccare il governo alla vigilia di un Primo maggio che si preannuncia, ancora una volta, iper-politicizzato."La variabile territoriale incide direttamente sul lavoro. La carenza dei servizi nelle aree interne favorisce lo spopolamento e con esso il venir meno delle opportunità di utilizzo delle risorse e dei saperi di queste aree. Occorre porre argine a queste dinamiche, per non rischiare di provocare vuoti e fratture nel corpo unitario del Paese - sottolinea Mattarella nel suo intervento a Latina dopo la visita all'azienda Bsp Pharmaceuticals -. 🔗 Liberoquotidiano.it - Mattarella, il monito sul lavoro fa partire l'assalto Pd al governo Daldel Colle alla clava del Pd. Le parole del presidente della Repubblica Sergiosu morti sule salari diventano a tempo di record il pretesto per gli esponenti delle opposizioni e in particolare del Partito democratico per attaccare ilalla vigilia di un Primo maggio che si preannuncia, ancora una volta, iper-politicizzato."La variabile territoriale incide direttamente sul. La carenza dei servizi nelle aree interne favorisce lo spopolamento e con esso il venir meno delle opportunità di utilizzo delle risorse e dei saperi di queste aree. Occorre porre argine a queste dinamiche, per non rischiare di provocare vuoti e fratture nel corpo unitario del Paese - sottolineanel suo intervento a Latina dopo la visita all'azienda Bsp Pharmaceuticals -. 🔗 Liberoquotidiano.it

