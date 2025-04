Oasi affiliata WWF di Castel Romano oggi il primo anniversario

oggi il suo primo anniversario l'Oasi affiliata WWF di Castel Romano che festeggia nell'occasione anche le centotrentamila visite registrate all'interno del parco che, nel pieno rispetto della natura, viene apprezzato per i percorsi di trekking ed il bosco mediterraneo abitato dalla piccola fauna delle zone umide e ricco di profumi provenienti dalle piante mellifere. Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Grazie all'intervento di riqualificazione, abbiamo inserito all'interno dell'Oasi un'esposizione di dinosauri che riprende il dinosauro che è all'interno del nostro Design Outlet, inoltre abbiamo rifatto le arnie per le api, perché noi produciamo anche miele a chilometro zero e ci sono vari percorsi che vengono implementati, mantenuti, perché questa è un'Oasi naturale, va mantenuta 12 mesi all'anno e ogni mese cambia perché, a seconda delle piante, a seconda dei fiori, a seconda dell'umidità, della temperatura cambia; è necessario quindi svolgere una manutenzione 12 mesi l'anno".

Inaugurata “Oasi in ospedale WWF” al Bambino Gesù di Passoscuro - La natura nei posti dove serve di più, come ci ha insegnato il fondatore del WWF Italia Fulco Pratesi, che ci ha lasciato da pochi giorni. Oggi, presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS Centro Cure palliative a Passoscuro (Fiumicino), struttura della Santa Sede, è stato inaugurato un nuovo spazio naturale che permetterà di inserire il contatto con la natura nei percorsi di cura dei piccoli e giovani pazienti, e di favorire momenti di tranquillità e socializzazione per pazienti e famiglie. 🔗romadailynews.it

Piantumazione di 200 alberi nell’Oasi WWF di Penne: un gesto concreto per il futuro - Sabato 22 marzo 2025, a partire dalle ore 9.30, l’Oasi WWF – Riserva Naturale Regionale Lago di Penne ospiterà un’importante iniziativa di riforestazione: la piantumazione di 200 alberi e arbusti di specie autoctone. L’evento fa parte del progetto “Vestiamo le Oasi di Verde”, promosso da WWF Italia e Humana People to People Italia, con l’obiettivo di rendere le Oasi WWF ancora più verdi e resilienti ai cambiamenti climatici. 🔗laprimapagina.it

Wwf, Primavera delle Oasi 2025 in Lombardia: 9 eventi nella natura - Dal prossimo 21 aprile e fino al 5 giugno – Giornata Mondiale dell’Ambiente – il Wwf promuove la Primavera delle oasi, un mese e mezzo di iniziative con centinaia di esperienze diverse da fruire in tutta Italia nelle 100 aree protette. Nove gli appuntamenti per avvicinare il pubblico alla biodiversità locale e ?riconnetterlo con la natura, nelle Oasi Wwf in Lombardia. Si comincia a Pasquetta: lunedì 21 aprile alle 10 passeggiata all’Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda: si parla di cambiamenti climatici. 🔗ilgiorno.it

