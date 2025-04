Marcell Jacobs la prima volta che vedrò Tortu | gelo a Belve

Marcell Jacobs. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2, per la prima puntata della quinta attesissima stagione, il velocista azzurro leggendaria medaglia d'oro olimpica a Tokyo 2021 nei 100 metri e nella staffetta 4x100 commenta la clamorosa vicenda dello spionaggio di cui è stato vittima nei mesi scorsi. Il "mandante" del dossieraggio, volto anche a scoprire eventuali pratiche dopanti, era Giacomo Tortu, fratello e manager dell'altro velocista italiano compagno di squadra di Jacobs anche ai Giochi, Filippo Tortu.Tortu senior, secondo l'inchiesta, avrebbe pagato una società di investigazione per spiare Jacobs accedendo alle sue analisi e ai suoi certificati del sangue, ma anche al suo cellulare. "Come ha vissuto questa violazione?", chiede la giornalista a Jacobs.

