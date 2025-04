Sabato 3 maggio il mercato si sposta sul Pubblico Passeggio

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Mercato del sabato in crisi: "Serve un nuovo bando" - Il mercato del sabato del Villaggio, un tempo fiorente cuore commerciale, è ormai in crisi: un susseguirsi di promesse non mantenute e l’assenza di azioni concrete favoriscono sempre più la fuga da Recanati degli ambulanti rischiando, così, di cancellare una tradizione che, per anni, ha dato vitalità all’intera comunità locale. L’amministrazione aveva annunciato con grande entusiasmo l’introduzione di un "bando migliorativo" per risolvere il problema degli spazi vuoti: l’idea alla base era semplice: assegnare gli stalli vuoti e inutilizzati a nuovi operatori in modo da ottimizzare gli spazi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

La Rete antiviolenza Viola sabato al mercato contadino - La lotta alla violenza e i prodotti del territorio, un banchetto informativo della Rete antiviolenza Viola Adda Martesana sarà presente sabato al mercato contadino della Comunità del cibo della Martesana, in piazza De Gasperi, dalle 8.30 alle 12.30. Fra i banchi di frutta e verdura, formaggi e vino, miele e prodotti vari delle aziende agricole della zona, spazio anche alla solidarietà e all’informazione: le volontarie della Rete antiviolenza saranno a disposizione per fornire informazioni sulle attività di sportello e sulle iniziative in zona. 🔗ilgiorno.it

Ascoli, modifiche alla viabilità in via Kennedy per il mercato del 3 maggio - La decisione riguarda il trasferimento temporaneo del mercato da Piazza Arringo. Disposti divieti e modifiche alla sosta fino alle ore 15:00. 🔗lanuovariviera.it

Mercato il 3 maggio in via Kennedy ad Ascoli, occhio alla viabilità - Con l'ordinanza dirigenziale 236 del 28 aprile 2025 l'Amministrazione comunale dispone per il giorno 3 maggio 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti, nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ... 🔗picenooggi.it