Notizieaudaci.it - Aggressione ad Avola: identificati i minorenni responsabili del pestaggio

Cinque giovanissimi tra i 13 e i 15 anni coinvolti nell’a una coetanea stranieraSono statii cinquedella brutaleavvenuta sabato scorso ad, in provincia di Siracusa. La vittima è una ragazzina di 13 anni, di origine straniera, presa di mira da un gruppo composto da quattro ragazze e un ragazzo, tutti tra i 13 e i 15 anni. La giovane è stata aggredita con estrema violenza, colpita con calci anche alla testa mentre si trovava già a terra, in una scena scioccante filmata da altri presenti.Le forze dell’ordine sono riuscite a identificare gli autori dell’grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e ai video condivisi sui social. L’episodio, avvenuto in viale Mattarella, noto luogo di ritrovo giovanile, è diventato virale in poche ore, suscitando indignazione e sgomento in tutta Italia. 🔗 Notizieaudaci.it