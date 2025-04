Blackout Spagna almeno 4 morti per l’interruzione di corrente

almeno quattro le persone morte a causa del massiccio Blackout che ha colpito la Spagna a partire dalla mattina di lunedì 28 aprile. Le cause sono diverse, come spigano i media spagnoli, ma sono tutte riconducibili all'improvvisa interruzione di corrente nella penisola iberica e in parte del Portogallo e della Francia meridionale. 46enne morta durante Blackout, era attaccata a un respiratoreUna donna di 46 anni che si trovava nella sua abitazione è morta ieri nella località valenciana di Alzira durante il Blackout che ha colpito tutta la Spagna, dopo che la macchina che le forniva ossigeno per respirare è rimasta senza elettricità. Lo ha riferito la Questura della Comunità Valenciana. Gli agenti sono stati chiamati alle 13 di ieri dalla sala operativa perché la donna, che soffriva di una patologia polmonare, aveva smesso di respirare.

