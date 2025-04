Vetrina sfondata con un tombino Attacco all’atelier la titolare | Situazione sempre più grave

sempre più teso. È successo nella notte tra lunedì e martedì in via Orcagna, dove ignoti hanno provato a introdursi nell'atelier EleoLab, spaccando la vetrata con un tombino. A evitare il peggio sono stati i vicini di casa, che hanno sentito i rumori, hanno urlato e costretto il ladro alla fuga prima che riuscisse a entrare. Sul posto è arrivata la polizia. “Appena arrivata ho visto che la porta secondaria era stata forzata, poi ho trovato la Vetrina distrutta”, racconta Eleonora Marchi, titolare di Eleolab, che nel 2023 ha aperto il suo laboratorio in via Orcagna dopo anni in via Arnolfo. “È la prima volta che mi succede una cosa simile, ma la Situazione è peggiorata parecchio. Mi hanno scritto tante persone raccontando di furti in casa, vetri delle auto spaccati. 🔗 Lanazione.it - Vetrina sfondata con un tombino. Attacco all’atelier, la titolare: “Situazione sempre più grave" Firenze, 29 aprile 2025 - Un tentato furto, l’ennesimo segnale di un clima che si fapiù teso. È successo nella notte tra lunedì e martedì in via Orcagna, dove ignoti hanno provato a introdursi nell'atelier EleoLab, spaccando la vetrata con un. A evitare il peggio sono stati i vicini di casa, che hanno sentito i rumori, hanno urlato e costretto il ladro alla fuga prima che riuscisse a entrare. Sul posto è arrivata la polizia. “Appena arrivata ho visto che la porta secondaria era stata forzata, poi ho trovato ladistrutta”, racconta Eleonora Marchi,di Eleolab, che nel 2023 ha aperto il suo laboratorio in via Orcagna dopo anni in via Arnolfo. “È la prima volta che mi succede una cosa simile, ma laè peggiorata parecchio. Mi hanno scritto tante persone raccontando di furti in casa, vetri delle auto spaccati. 🔗 Lanazione.it

