Roma in fiamme storico locale davanti il Senato | ecco cosa è successo

fiamme. I vigili del fuoco sul posto hanno domato il fuoco e i proprietari sono stati soccorsi per accertamenti su eventuali intossicazioni.L'articolo Roma, in fiamme storico locale davanti il Senato: ecco cosa è successo proviene da Il Difforme.

Cosa riportano altre fonti

'Quattro amici al bar', dove c'era lo storico locale si accende una nuova insegna in piazza del Popolo - La rivitalizzazione del centro è uno dei temi caldi in città. Si accende una nuova insegna nel centro storico di Cesena, fermento in Piazza del Popolo, dove lo storico locale 'Lo Chalet' cede il passo a un progetto giovane e appassionato: nasce il 'Bar Giulio'. Leggi le notizie di CesenaToday... 🔗cesenatoday.it

Roma, incendio in appartamento a Labaro: fiamme all’ultimo piano di una palazzina - (Adnkronos) – Un incendio è divampato a Roma, oggi 10 febbraio, in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova di fronte alla stazione di Labaro. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La palazzina è stata evacuata e due persone sono state soccorse dal 118. Una è rimasta lievemente […] 🔗periodicodaily.com

Roma, maxi rapina al centro Commercity: auto e furgoni in fiamme, chiodi in strada per fuggire - Notte di terrore a Roma dove una banda di rapinatori ha assaltato il centro commerciale Commercity. A sorprendere sono le modalità di fuga, infatti i ladri hanno incendiato dei mezzi e cosparso di chiodi la strada per fuggire alle forze dell'ordine. E spunta un'analogia ad una rapina dell'anno scorso avvenuta a Sassari L'articolo Roma, maxi rapina al centro Commercity: auto e furgoni in fiamme, chiodi in strada per fuggire proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Approfondimenti da altre fonti

Incendio vicino al Senato: fiamme in una pasticceria - Incendio a Roma Centro, a due passi dall'ingresso principale del Senato. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:00 da una pasticceria su corso del Rinascimento. Immediato è scattato l'allarme con ... 🔗romatoday.it

Roma: molotov contro la sede ultrà degli ex Fedayn al Quadraro, indaga la Digos - Attentato incendiario nella notte in via Cartagine, al Quadraro, contro la sede del gruppo omonimo, ex Fedayn, della Curva Sud romanista. Le fiamme hanno provocato gravi danni al locale ... 🔗roma.corriere.it

Fiamme in circolo ultrà Roma, trovata molotov - Fiamme nella notte all'interno del circolo ricreativo Quadraro, in via dei Sulpici a Roma, solitamente frequentato ultrà della Roma. Sul posto polizia e vigili del fuoco che hanno domato l'incendio en ... 🔗ansa.it