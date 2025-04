Nuove regole in arrivo Autovelox avviso agli automobilisti italiani | cosa cambia e da quando

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha rivolto un nuovo appello al presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, Gaetano Manfredi, per accelerare la ricognizione dei dispositivi di rilevazione della velocità installati lungo le strade italiane. La richiesta, formalizzata in una lettera, punta a fare chiarezza sullo stato degli Autovelox presenti sul territorio nazionale, un passaggio che Salvini considera indispensabile per sbloccare il decreto interministeriale fermo da settimane. Lo stesso ministro, circa un mese fa, aveva infatti spiegato di aver sospeso il provvedimento in attesa di un censimento completo degli apparecchi, la cui regolarità è finita sotto la lente di ingrandimento dopo una controversa sentenza della Corte di Cassazione.

