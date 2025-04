Fiorentina | Commisso chiama Kean Che sarebbe pronto per Siviglia Foto

Kean, Nel pomeriggio di oggi, 29 aprile 2025, ha ricevuto anche la telefonata del presidente, Rocco Commisso, che ha chiamato l'attaccante per rincuorarlo e fargli sentire la sua vicinanza

Fiorentina, Kean torna in campo e Commisso lo chiama dall’America per rincuorarlo - Firenze, 29 aprile 2025 – Una telefonata dagli Stati Uniti del presidente Commisso per rincuorarlo: per Moise Kean è arrivato un incoraggiamento importante, accanto a quelli di tutta la famiglia della Fiorentina, nel suo primo allenamento dopo il suo ritorno da Parigi. Il bomber viola aveva lasciato il ritiro prima di Cagliari-Fiorentina (giocata il 23 aprile dopo il rinvio per la morte del Papa) per recarsi nella capitale francese per gravi motivi familiari. 🔗sport.quotidiano.net

Commisso chiaro: «Questi due giocatori devono rimanere. Kean? Per la Fiorentina è incedibile, e su Palladino…» - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l’esonero di Palladino A Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato. LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l’intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo […] 🔗calcionews24.com

Kean e i suoi “fratelli”: Commisso ha un piano ben preciso per il futuro della Fiorentina - Moise Kean ed i suoi fratelli: il patron Commisso ha un piano per il futuro della Fiorentina, in ballo ci sono molti milioni Kean e i suoi “fratelli”: Commisso ha un piano ben preciso per il futuro della Fiorentina (Lapresse) – SerieAnewsOttavo posto in classifica con 52 punti, solo cinque in meno del Bologna quarto. La Fiorentina non è mai stata così vicina alla qualificazione in Champions League negli ultimi anni. 🔗serieanews.com

Fiorentina, Kean è tornato: l'allenamento in campo e in palestra al Viola Park - Il centravanti della Fiorentina è rientrato dopo il viaggio a Parigi per «motivi familiari». Si è allenato al Viola Park in vista dell’importantissima sfida europea di Conference League contro il Beti ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

