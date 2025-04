GUBER APPROVA IL BILANCIO 2024 | AUMENTO DEL 315% DELL’UTILE PATRIMONIO NETTO CRESCIUTO DEL 170% CET1 al 323%

GUBER Banca S.p.A. ha APPROVAto i risultati del BILANCIO 2024 che si presenta come il migliore della storia dell’Istituto.Tutti gli indicatori registrano performance eccellenti che consolidano il percorso di sviluppo, costante e sostenuto, intrapreso nel 2018 con l’ottenimento della licenza bancaria; un percorso che ha visto una progressiva espansione e diversificazione delle aree di business, accompagnata da una continua crescita della struttura organizzativa di GUBER. Nel 2024 l’Istituto ha registrato un AUMENTO del 31,5% DELL’UTILE, che ha raggiunto i 26,0 milioni di euro (rispetto ai 19,8 milioni del 2023), con 12,7 miliardi di asset under management (+15,4% rispetto al 2023). Il PATRIMONIO NETTO si è attestato a 140,1 milioni di euro rispetto ai 119,8 milioni dell’anno precedente, registrando un AUMENTO del 17%. 🔗 Liberoquotidiano.it - GUBER APPROVA IL BILANCIO 2024: AUMENTO DEL 31,5% DELL’UTILE, PATRIMONIO NETTO CRESCIUTO DEL 17,0%, CET1 al 32,3% L’assemblea degli azionisti diBanca S.p.A. hato i risultati delche si presenta come il migliore della storia dell’Istituto.Tutti gli indicatori registrano performance eccellenti che consolidano il percorso di sviluppo, costante e sostenuto, intrapreso nel 2018 con l’ottenimento della licenza bancaria; un percorso che ha visto una progressiva espansione e diversificazione delle aree di business, accompagnata da una continua crescita della struttura organizzativa di. Nell’Istituto ha registrato undel 31,5%, che ha raggiunto i 26,0 milioni di euro (rispetto ai 19,8 milioni del 2023), con 12,7 miliardi di asset under management (+15,4% rispetto al 2023). Ilsi è attestato a 140,1 milioni di euro rispetto ai 119,8 milioni dell’anno precedente, registrando undel 17%. 🔗 Liberoquotidiano.it

Monte dei Paschi di Siena approva bilancio 2024 e propone dividendo di 0,86 euro per azione - Il cda del Monte dei Paschi di Siena ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2024 della banca e consolidato del gruppo Montepaschi confermando i risultati preliminari già approvati dal consiglio stesso e resi noti al mercato il 6 febbraio scorso. Il board ha altresì deliberato di proporre alla prossima assemblea la distribuzione di un dividendo in contanti per azione di 0,86 euro per un ammontare complessivo di circa 1.

Icsc approva progetto bilancio d'esercizio 2024, impieghi per oltre mezzo miliardo euro - (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., presieduto dal Presidente Beniamino Quintieri, ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio 2024, presentato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Antonella Baldino. Il progetto di bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti. L'Istituto, che il 1° luglio ha completato il processo di trasformazione in società per azioni di diritto singolare, ha erogato nel 2024 finanziamenti per un valore di 547 milioni di euro, attivando circa 1,2 miliardi di ...

