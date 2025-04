I Cornoltis tornano con un nuovo singolo dopo anni di silenzio discografico

I Cornoltis tornano con un nuovo singolo dopo anni di silenzio discografico - Bergamo. Sabato 3 maggio alle 22 i Cornoltis tornano sul palco di Daste per un evento speciale: un concerto gratuito in cui presenteranno, in anteprima assoluta, il nuovo singolo, tratto dall’EP in uscita (di cui non hanno ancora rivelato il titolo!). Un ritorno atteso da anni, che segna la fine di un lungo silenzio discografico e riaccende i riflettori su una delle band più amate e folli della scena alternativa bergamasca. 🔗bergamonews.it

