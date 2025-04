Bambini buoni sconto per i centri estivi per chi compra nei negozi di vicinato | ecco dove

buoni sconto per le rette dei centri estivi a chi fa acquisti nei negozi sotto casa. Ritorna l'iniziativa dei commercianti di "Centrozzano" per sostenere la rete commerciale di prossimità: lo scorso anno furono distribuiti 3.000 euro di buoni a 200 famiglie che li utilizzarono per abbattere il costo dei campi solari.Adesso si replica: basterà conservare gli scontrini degli acquisti fatti nei negozi aderenti al comitato dei commercianti dal 1 al 31 maggio, consegnarli in una qualsiasi attività commerciale della rete per ottenere un buono corrispondente al 10% dell'importo totale degli scontrini validi presentati.Fino a 200 euroI buoni saranno rimborsati alle società che organizzano i centri estivi da 'Centrozzano'. L'importo massimo consentito per il singolo scontrino sarà di 200 euro, mentre per la stessa attività commerciale non potranno essere presentati più di cinque scontrini al giorno.

