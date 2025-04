Morto per una scarpa sporca il fratello di Santo Romano al condannato | Ti uccido

"Ti uccido, ti spezzo a te e la famiglia tua. hai la data di morte segnata. ti devo decapitare". Sono le parole rivolte al 17enne condannato per l'omicidio di Santo Romano dal fratello della vittima, Tony, dopo la lettura della sentenza di condanna che familiari e amici del giovane ucciso hanno contestato con veemenza. Tony, in dialetto, ha urlato – in evidente stato di agitazione emotiva – contro il minorenne e i suoi familiari, in un clima di forte tensione, sia in aula che all'esterno del Tribunale. Per la mamma di Santo, Filomena De Mare, sono pochi "diciotto anni e otto mesi per un ragazzo con tantissimi precedenti e altri processi alle spalle. Il pm ha detto 'un anno che perde un minore non è come un anno perso da un sessantenne' ma a me questo non importa, mio figlio ha perso tutta la vita: è una vergogna, sono una vergogna, il pm e il giudice sono una vergogna".

