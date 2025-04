GUIDA TV 29 APRILE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI MARIA CORLEONE

GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai1
21:40
00:05
Viva La Danza
Porta a Porta
Show
Talk Show

Rai2
21:20
23:45
Belve new
Festivallo
Talk Show
Show

Rai3
21:20
23:15
Un Giorno in Pretura
A Casa di MARIA Latella
Inchieste
Talk Show

Rete 4
21:25
00:55
È Sempre Cartabianca
Dalla Parte degli Animali R
Talk Show
LifeStyle

Canale 5
21:35
23:35
MARIA CORLEONE 2 new
X-Style
Serie Tv
Rubrica

Italia 1
21:15
01:10
Le Iene
I Griffin
Inchieste
Serie Tv

La7
21:15
01:00
DiMartedì
TgLa7
Talk Show
Notiziario

Tv8
20:55
23:00
Arsenal-PSG
Post-partita
Calcio
Talk Show

Nove
21:30
23:50
L'Immortale
Caos
Film
Film

Accanto ai vostri pronostici vi chiediamo di aggiungere il SuperTOTOSHARE di "MARIA CORLEONE 2".

Guida TV Sky Cinema e NOW: Pacific Rim, Martedi 29 Aprile 2025 - Martedi 29 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. "Pacific Rim", diretto da Guillermo Del Toro, è un capolavoro visivo che unisce sci-fi e azione pura. Con Idris Elba e Charlie Hunnam protagonisti, la pellicola racconta la lotta di due piloti contro gigantesche creature aliene che minacciano la Terra. 🔗digital-news.it

GUIDA TV 16 APRILE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI CHI L’HA VISTO - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:55 Whitney: Una Voce Diventata Leggenda Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:25 Mare Fuori 5 1°Tv Linea di Confine Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Fuori dal Coro Una Vita Rubata Talk Show Film Canale 5 21:40 23:50 Tutto Quello Che Ho 1°Tv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 00:20 Kingsman: Il Cerchio d’Oro Scappa: Get Out Film Film La7 21:15 23:40 Una ... 🔗bubinoblog

Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Lunedi 7 Aprile 2025 - Lunedi 7 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 l'appuntamento è con Twisters, il ritorno ad alto tasso adrenalinico del disaster movie che ha segnato un’epoca. Protagonista è Kate, interpretata da Daisy Edgar-Jones, una ricercatrice che, dopo un tragico incidente durante una delle sue missioni, decide di lasciarsi alle spalle il mondo dei tornado. 🔗digital-news.it

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 29 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Martedì 29 Aprile 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... 🔗msn.com

Stasera in tv (29 aprile): Francesca Fagnani riaccende Belve, ma la iena Gentili ha un asso nella manica - I programmi tv da vedere stasera, 29 aprile, dallo show di Roberto Bolle alle interviste di Belve, passando per le inchieste de Le Iene e Un giorno in pretura. 🔗libero.it

Stasera in tv martedì 29 aprile: Pacific Rim - Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 29 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. 🔗2anews.it