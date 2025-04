Vallescrivia studenti a lezione di soccorsi in zone impervie

Vallescrivia hanno preso parte a Ronco Scrivia nell’area Pertini a un evento teorico e pratico di soccorso in ambiente impervio. Gli studenti nella prima fase della giornata hanno incontrato il soccorso. 🔗 Genovatoday.it - Vallescrivia, studenti a lezione di soccorsi in zone impervie Martedì 29 aprile 2025 oltre ottanta ragazzi di 17 e 18 anni dell’istituto omnicomprensivohanno preso parte a Ronco Scrivia nell’area Pertini a un evento teorico e pratico di soccorso in ambiente impervio. Glinella prima fase della giornata hanno incontrato il soccorso. 🔗 Genovatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

4 mesi dalla scomparsa di Sofia, studenti del Maior a lezione di sicurezza stradale e dunque di "Rispetto per la vita" - A quattro mesi dalla morte di Sofia Di Dalmazi, la 15enne investita su via Falcone e Borsellino il 3 dicembre scorso, il liceo Maior di Pescara, presieduto da Federica Chiavaroli, organizza un evento per ricordarla, questa volta incentrato sulla sicurezza stradale, “affinché i più giovani... 🔗ilpescara.it

Lezione choc a Padova: bufera sulle macabre foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga mostrate agli studenti - Ecco il vero volto degli stupefacenti: fa discutere la lezione choc in un istituto di Padova, dove sono state mostrate in una quarta e quinta superiore le foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga… Sagome stilizzate, ma eloquenti. L’obiettivo era catturare l’attenzione? Ampiamente raggiunto: e con tanto di mal di pancia e bufera polemica a ruota. E allora: «Sapete cos’hanno in comune questi quattro giovani rappresentati in foto? La droga e me»… Inizia così la lezione choc del professor Giovanni Cecchetto, direttore dell’Unità di Medicina legale e scienze forensi di Pavia, tenuta al ... 🔗secoloditalia.it

Studenti a lezione di legalità con i carabinieri - L’Auditorium centro Pacetti di Monteprandone, ha ospitato una lezione sulla legalità rivolta alle classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado, tenuta dal comandante della compagnia carabinieri di San Benedetto, capitano Francesco Tessitore, affiancato dal comandante della locale stazione, maresciallo Gabriele Luciani. Oltre agli studenti hanno assistito all’intervento anche il dirigente scolastica Roberta Capriotti, il sindaco Sergio Loggi e gli assessori comunali Daniela Morelli e Domenico Piunti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vallescrivia, studenti a lezione di soccorsi in zone impervie. 🔗Cosa riportano altre fonti

Vallescrivia, studenti a lezione di soccorsi in zone impervie - Martedì 29 aprile 2025 oltre ottanta ragazzi di 17 e 18 anni dell’istituto omnicomprensivo Vallescrivia hanno preso parte a Ronco Scrivia nell’area Pertini a un evento teorico e pratico di soccorso in ... 🔗genovatoday.it