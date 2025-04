Firenze e Vilnius si incontrano in musica | doppio appuntamento corale l' 8 e 9 maggio

Firenze, 29 aprile 2025 – La musica come ponte tra culture: è questo il filo conduttore dell'Incontro corale Firenze–Vilnius, che porterà nel cuore della città due serate all'insegna dell'armonia e della fratellanza internazionale. L'evento, promosso dal Consolato Onorario della Repubblica di Lituania per la Toscana, vedrà protagonisti il Coro "La Martinella" del Club Alpino Italiano di Firenze e il Coro virile "Azuolu Klubo", proveniente direttamente dalla capitale lituana. Il primo concerto si terrà giovedì 8 maggio alle ore 21 nella suggestiva Chiesa di San Carlo in via Calzaiuoli, mentre il secondo appuntamento sarà venerdì 9 maggio, sempre alle ore 21, nella storica Chiesa di Ognissanti in borgo Ognissanti. Fondato nel 2016 e diretto da Povilas Gylys, il Coro virile "Azuolu Klubo" riunisce uomini di diverse professioni, accomunati dall'aver fatto parte in gioventù dello storico coro "Azuoliukas", fondato nel 1959.

