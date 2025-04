Strappo tra Ataf e i sindacati | il ritardo e una riunione con la Cisl fanno saltare il tavolo

Ataf in azienda alle 10 di oggi, martedì 29 aprile, per una riunione, ma a un certo punto Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Faisal Confail, indispettite, hanno deciso di andare via. Si consuma uno Strappo tra quattro sindacati e l'azienda.

