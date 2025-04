Amministratrice di sostegno infedele chiesti 7 anni e 6 mesi

Imolaoggi.it - Amministratrice di sostegno infedele, chiesti 7 anni e 6 mesi La donna avrebbe avrebbe approfittato del proprio incarico per svuotare i conti di decine dei suoi assistiti, utilizzando quei soldi per finalità improprie 🔗 Imolaoggi.it

Su questo argomento da altre fonti

"Infedele dichiarazione". Fisco e toghe si muovono contro Musk: chiesti 12,5 milioni dopo un controllo su X - L'Agenzia delle Entrate, dopo le verifiche della Guardia di finanza di Milano, contesta a Twitter International UK, oggi "X", il mancato pagamento di 12,5 milioni di euro di Iva dal 2016 al 2022. Al social network di Elon Musk la procura di Milano - il fascicolo per dichiarazione infedele è affidato al pm Giovanni Polizzi - viene imputato lo stesso schema dell'inchiesta "pilota" (chiusa a dicembre) su Meta e pone al centro il peso finanziario e fiscale dei dati. 🔗liberoquotidiano.it

La procura di Milano fa le pulci a Elon Musk: chiesti 12,5 milioni per “infedele dichiarazione” dopo un controllo sulla piattaforma X - L’Agenzia delle Entrate contesta a X il mancato pagamento di 12,5 milioni di euro di Iva dal 2016 al 2022. Lo ha anticipato Reuters, precisando che la verifica fiscale è stata effettuata dalla Guardia di Finanza nell’aprile del 2024 nei confronti di Twitter International Uk. All’inizio di gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha notificato, sulla base delle conclusioni delle Fiamme Gialle, il cosiddetto Schema d’atto. 🔗open.online

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli - Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, oggi non c’è più. La religiosa, che oltre alla fede in Dio, aveva anche quella incondizionata nella maglia biancoceleste, è morta a Roma all’età di 77 anni. Unica nel suo genere, Suor Paola lascia nei cuori dei telespettatori e anche di tutti i tifosi laziali, un ricordo indelebile. 🔗iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Amministratrice di sostegno infedele, chiesti 7 anni e 6 mesi; Amministratrice di sostegno infedele, chiesti 7 anni e 6 mesi; Avrebbe svuotato conti dei suoi assistiti: chiesti 7 anni per amministratrice infedele a Nuoro; Meloni, spero incontro Trump-Zelensky sia punto di svolta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Amministratrice di sostegno infedele, chiesti 7 anni e 6 mesi - Si è chiusa con la richiesta di condanna a 7 anni e 6 mesi per Roberta Barabino, ex amministratrice di sostegno di Oliena accusata di peculato e autoriciclaggio perché avrebbe svuotato i conti di deci ... 🔗rainews.it

Peculato e autoriciclaggio, la procura di Nuoro chiede oltre 11 anni per l’amministratrice infedele - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Caso Barabino, chiesta una nuova condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione - I pubblici ministeri hanno sollecitato una pena a 4 anni e sei mesi anche per il marito dell’ex amministratrice di sostegno ... 🔗msn.com