Quelli della notte 40 anni fa debuttava in tv il programma di Renzo Arbore

Il 29 aprile 1985 arrivava sul piccolo schermo "Quelli della notte", lo show che ha segnato la storia della televisione italiana. Correva l'anno 1985 e il mondo della televisione era ben diverso da quello odierno. Renzo Arbore era già un nome influente nel panorama televisivo italiano. Eclettico e visionario, l'artista pugliese voleva dare vita ad un programma innovativo.

Tv, 40 anni fa irrompeva “Quelli della notte”: Rai Storia ripropone il programma cult - Una serie storica andata in onda su Rai 2 dal 29 aprile al 14 giugno 1985. È “Quelli della notte”, di Ugo Porcelli e Renzo Arbore, di cui Rai Cultura, a quaranta anni dal debutto, ripropone la prima puntata, in onda domani 27 aprile alle 23.00 su Rai Storia. Per trentadue serate, il ‘salotto’ televisivo di Renzo Arbore ospita una serie di surreali personaggi: da frate Antonino da Scasazza (Nino Frassica) all’arabo Harmand (Andy Luotto), dalla centralinista Simona Marchini alla cugina zitella Marisa Laurito, passando per l’improbabile comunista romagnolo (Maurizio Ferrini). 🔗ildenaro.it

Quelli della notte di Renzo Arbore, compie 40 anni il papà degli show di seconda serata - Quelli della notte 40 anni. Il 29 aprile 1985 ha debuttato lo show che ha rivoluzionato la tv e che ha ottenuto picchi di share del 50%. 🔗maridacaterini.it

Arbore, 40 anni fa la rivoluzione di Quelli della notte - (di Angela Majoli) (ANSA) - ROMA, 19 APR - Una surreale compagnia di personaggi-archetipo, riuniti in un salotto arabeggiante e kitsch, tra digressioni improbabili, tormentoni lapalissiani, gossip da ... 🔗msn.com

“Quelli della notte”, quando la tv insegnava l’arte di vivere e di sorridere - Multischermo / Rai Storia ripropone il programma condotto da Renzo Arbore che esordì il 29 aprile 1985 e che mescolava cultura pop, satira e buon gusto ... 🔗repubblica.it