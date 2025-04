Fazzoletti tricolore e papaveri rossi | Pavia risponde allo striscione fascista sul municipio

Pavia, 29 aprile 2025 – Fazzoletti tricolore al collo e papaveri rossi: molti esponenti della giunta e della maggioranza che governa palazzo Mezzabarba hanno voluto dare un preciso segnale presentandosi alla seduta del Consiglio comunale.Era la risposta a uno striscione comparso nella mattina del 25 aprile sulla facciata della sede del Comune con scritto: “Il fascismo marcia ancora”. “La Digos e il questore – ha detto il sindaco Michele Lissia in apertura di seduta – mi hanno informato nel giorno della Liberazione della presenza di un lenzuolo inneggiante il fascismo. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno tolto lo striscione. Successivamente è partita un’indagine della polizia con comunicazione all’autorità giudiziaria. Analizzando le registrazioni delle telecamere si pensa di risalire agli autori del gesto che violerebbe, tra le altre cose, la legge Mancino sull’apologia del fascismo. 🔗 Ilgiorno.it - Fazzoletti tricolore e papaveri rossi: Pavia risponde allo striscione fascista sul municipio , 29 aprile 2025 –al collo e: molti esponenti della giunta e della maggioranza che governa palazzo Mezzabarba hanno voluto dare un preciso segnale presentandosi alla seduta del Consiglio comunale.Era la risposta a unocomparso nella mattina del 25 aprile sulla facciata della sede del Comune con scritto: “Il fascismo marcia ancora”. “La Digos e il questore – ha detto il sindaco Michele Lissia in apertura di seduta – mi hanno informato nel giorno della Liberazione della presenza di un lenzuolo inneggiante il fascismo. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno tolto lo. Successivamente è partita un’indagine della polizia con comunicazione all’autorità giudiziaria. Analizzando le registrazioni delle telecamere si pensa di risalire agli autori del gesto che violerebbe, tra le altre cose, la legge Mancino sull’apologia del fascismo. 🔗 Ilgiorno.it

