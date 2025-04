Tra arte natura e sapori | ' Merenda nell’oliveta' alla Fattoria San Vito

Fattoria San Vito di Calci apre le porte a una giornata immersa tra colori, profumi e paesaggi: è il ritorno di Merenda nell’oliveta 2025, l’appuntamento nazionale promosso da La Città dell’Olio per celebrare l’olio e la convivialità tra gli olivi. Un’occasione speciale che. 🔗 Pisatoday.it - Tra arte, natura e sapori: 'Merenda nell’oliveta' alla Fattoria San Vito Domenica 11 maggio laSandi Calci apre le porte a una giornata immersa tra colori, profumi e paesaggi: è il ritorno di2025, l’appuntamento nazionale promosso da La Città dell’Olio per celebrare l’olio e la convivialità tra gli olivi. Un’occasione speciale che. 🔗 Pisatoday.it

Arte e sapori a Roma: quando il museo diventa un’esperienza culinaria - Chi ha detto che l’arte è soltanto quella dei musei o dei monumenti? Ne esistono infinite e tra queste vi è la gastronomia che alcune volte si trasforma in una vera e propria arte. Avete mai pensato di vivere un’esperienza culinaria all’interno di un museo? Negli ultimi tempi questo è possibile viste le numerose aree apposite. Mangiare in un museo a Roma: i locali Tra i tanti musei presenti a Roma ve ne sono alcuni caratterizzati da spazi di ristoro dove poter fare una pausa o rilassarsi in totale tranquillità, leggendo un buon libro. 🔗funweek.it

Pittura, ceramica e mosaico: una merenda per presentare i nuovi laboratori della Cá dell'Arte - Una merenda per conoscere le tante proposte artistiche in partenza. Il Comune di Lugo ha rinnovato infatti la convenzione con l'Università per adulti e con l'associazione culturale Compagnia dei Musivari per utilizzare le sale della Cá dell'Arte. Sabato 22 febbraio alle 16.30 si terrà così una... 🔗ravennatoday.it

Certaldo, alla scoperta del paese di Boccaccio tra storia, arte e sapori - Nel cuore della Val d’Elsa, tra le sinuose colline toscane, sorge Certaldo, un gioiello medievale in provincia di Firenze che incanta con la sua atmosfera fuori dal tempo. Questo borgo, noto soprattutto per essere la patria di Giovanni Boccaccio, offre un’esperienza autentica fatta di arte, storia e sapori unici. Passeggiando per le sue strade acciottolate, si viene infatti subito trasportati in un’epoca passata, dove ogni angolo racconta una storia e ogni scorcio regala un’emozione. 🔗funweek.it

Rocchetta Arte, Natura & Sapori - Un programma di eventi finalizzato alla promozione di un area di rilevante pregio e di forte valenza storico, architettonico e ambientale. La location degli eventi è rappresentata dai bellissimi ... 🔗regione.campania.it

Scopri questo splendido Borgo sul Po tra natura, arte e sapori autentici - Un altro tassello di una rigenerazione che rende attrattivo un territorio creando un filo comune – e si direbbe unico – tra arte, natura e piacere. Chiunque voglia vivere un’esperienza ... 🔗stylosophy.it

Natura, arte e sapori: un altro successo per la rassegna "Montagna per Tutti" - Nel pomeriggio, una volta tornati in Piazza Capoluogo, i partecipanti hanno potuto immergersi nell'arte e nell'artigianato locale. Ad attenderli c'era l'interessante esposizione dell'artista Laura ... 🔗giornalelavoce.it