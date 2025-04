L’Isola dei Famosi 2025 ecco chi sono i 20 naufraghi divisi in due squadre

L’Isola dei Famosi 2025. Per la conduttrice si preannuncia un esordio con il botto: venti concorrenti, divisi in due squadre da dieci, pronti a sfidarsi tra fame, zanzare e dinamiche esplosive. Da un lato ci sono i giovani scapestrati, pronti a mettersi in mostra. Dall’altro, un gruppo di over 40 che ha tutte le carte in regola per dominare la scena. Ma chi sono i naufraghi di questa nuova edizione?Leggi anche: Brutta notizia per Ilary Blasi al risveglio: che succedeLeggi anche: Concerto Primo Maggio 2025: tutti i cantanti, gli orari e la diretta tvUn debutto tutto da scoprire per Veronica GentiliPer questa edizione 2025, L’Isola dei Famosi cambia volto e ritmo. Dopo anni di conduzione targata Ilary Blasi, il timone passa a Veronica Gentili, giornalista e volto Mediaset molto amato dal pubblico più informato. 🔗 Tvzap.it - “L’Isola dei Famosi 2025”, ecco chi sono i 20 naufraghi divisi in due squadre Manca poco al debutto di Veronica Gentili al timone dedei. Per la conduttrice si preannuncia un esordio con il botto: venti concorrenti,in dueda dieci, pronti a sfidarsi tra fame, zanzare e dinamiche esplosive. Da un lato cii giovani scapestrati, pronti a mettersi in mostra. Dall’altro, un gruppo di over 40 che ha tutte le carte in regola per dominare la scena. Ma chidi questa nuova edizione?Leggi anche: Brutta notizia per Ilary Blasi al risveglio: che succedeLeggi anche: Concerto Primo Maggio: tutti i cantanti, gli orari e la diretta tvUn debutto tutto da scoprire per Veronica GentiliPer questa edizionedeicambia volto e ritmo. Dopo anni di conduzione targata Ilary Blasi, il timone passa a Veronica Gentili, giornalista e volto Mediaset molto amato dal pubblico più informato. 🔗 Tvzap.it

