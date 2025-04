Atalanta Kossounou osservato speciale in ottica riscatto a 25 milioni dal Leverkusen

Atalanta tiene sotto la lente di ingrandimento Odilon Kossounou. Il 24enne difensore ivoriano domenica contro il Lecce è tornato titolare dopo oltre tre mesi dal grave infortunio all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori di destra, restando in campo per 59 minuti, dopo la mezz’ora disputata la settimana precedente al Meazza nella vittoria contro il Milan. Il numero 3 nerazzurro si è mosso bene, a livello fisico, dimostrando in questi primi due sprazzi agonistici di aver completamente recuperato dal grave infortunio occorso a gennaio, che lo ha costretto ad un intervento chirurgico eseguito a Barcellona dall’equipe del professor Cugat, il ‘mago dei tendini’. La dirigenza nerazzurra sarebbe intenzionata a fine giugno a riscattarlo alla cifra fissata di 25 milioni dal Bayer Leverkusen, ma prima di investire una cifra così ingente vuole testare la completa ripresa fisica del giocatore ivoriano in questo finale di campionato. 🔗 Sport.quotidiano.net - Atalanta, Kossounou osservato speciale in ottica riscatto a 25 milioni dal Leverkusen Bergamo, 29 aprile 2025 – L’tiene sotto la lente di ingrandimento Odilon. Il 24enne difensore ivoriano domenica contro il Lecce è tornato titolare dopo oltre tre mesi dal grave infortunio all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori di destra, restando in campo per 59 minuti, dopo la mezz’ora disputata la settimana precedente al Meazza nella vittoria contro il Milan. Il numero 3 nerazzurro si è mosso bene, a livello fisico, dimostrando in questi primi due sprazzi agonistici di aver completamente recuperato dal grave infortunio occorso a gennaio, che lo ha costretto ad un intervento chirurgico eseguito a Barcellona dall’equipe del professor Cugat, il ‘mago dei tendini’. La dirigenza nerazzurra sarebbe intenzionata a fine giugno a riscattarlo alla cifra fissata di 25dal Bayer, ma prima di investire una cifra così ingente vuole testare la completa ripresa fisica del giocatore ivoriano in questo finale di campionato. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Lookman osservato speciale: nessuno come l’attaccante dell’Atalanta nelle ultime tre stagioni di Serie A. Il dato - di Redazione JuventusNews24Lookman osservato speciale: nessuno come lui in Serie A. Il dato relativo al gioiello dell’Atalanta, seguito dal calciomercato Juve Ademola Lookman sarà uno degli osservati speciali del calciomercato Juve nel big match di questa sera contro l’Atalanta. Il nigeriano è l’unico giocatore di Serie A ad avere segnato più di 10 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni: 13 nel 2022/23, 11 nel 2023/24 e 12 nel 2024/25; l’attaccante nigeriano, inoltre, è ad un passo dalle 50 marcature in tutte le competizioni con la maglia dell’Atalanta (attualmente a quota 49). 🔗juventusnews24.com

Atalanta, martedì 4 marzo la ripresa in vista della Juventus. Hien osservato speciale - CALCIO. Due giorni di riposo,domenica 2 marzo e lunedì 3, per i nerazzurri. In vista della gara contro i bianconeri, domenica 9 a Torino, Gian Piero Gasperini spera di aver buone notizie dal difensore, ai box per una lesione all’adduttore. 🔗ecodibergamo.it

Milinkovic e non solo, Napoli-Torino all’insegna anche del mercato: spunta l’osservato speciale - Oltre al già noto interesse per Milinkovic-Savic, la trasferta del Torino a Napoli sarà utile per approfondire altre trattative. Domenica 27 aprile, alle ore 20:45, il Napoli affronterà il Torino al Diego Armando Maradona. Un match difficile che potrebbe segnare le sorti di un intero campionato. Al tempo stesso la gara potrebbe rivelarsi utile ad entrambi i club per parlare di alcuni possibili trasferimenti. 🔗spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

Atalanta, Kossounou osservato speciale in ottica riscatto a 25 milioni dal Leverkusen; Atalanta, martedì 4 marzo la ripresa in vista della Juventus. Hien osservato speciale; Diretta Atalanta-Genoa ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Atalanta: Kolasinac, stagione finita, poche alternative. Col Milan de Roon arretrerà. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Atalanta, Kossounou osservato speciale in ottica riscatto a 25 milioni dal Leverkusen - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Atalanta, Kossounou verso il rientro: ecco quando - Atalanta, sta per tornare una risorsa preziosa per il finale di stagione della Dea. Gasperini potrà molto presto avere a disposizione Odilon Kossounou. L’assenza di Odilon Kossounou si è fatta sentire ... 🔗calciostyle.it

L'Atalanta vuole tenere Kossounou: l'accordo con il Leverkusen sarà probabilmente rivisto - Ora Kossounou non vede l'ora di tornare a dare il suo contributo per spingere l'Atalanta verso la conquista del terzo posto in campionato, che sarebbe comunque un traguardo notevole. 🔗tuttomercatoweb.com