Dimarco Inter tra errori problemi fisici e stanchezza | Cosa è successo al terzino dopo l’infortunio?

Dimarco Inter, ai nerazzurri manca la versione migliore del numero 32: Cosa è successo dopo l’infortunio? I dettagliSebbene le statistiche di questa stagione siano positive (4 reti e 6 assist in campionato), negli ultimi quattro match Federico Dimarco ha offerto prestazioni insoddisfacenti, commettendo errori in fase difensiva contro Bayern Monaco, Bologna, Milan e Roma, tutte valutate sotto la sufficienza. L’esterno dell’Inter sta attraversando un periodo di declino nelle sue prestazioni, e la Gazzetta dello Sport si Interroga su che fine abbia fatto il vero Dimarco e chi possa avergli sottratto i suoi “superpoteri”.L’ANALISI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – «Ed è per questo che Inzaghi sta riflettendo sul far giocare Carlos Agusto al suo posto contro il Barcellona, in semifinale di Champions. 🔗 Internews24.com - Dimarco Inter, tra errori, problemi fisici e stanchezza: Cosa è successo al terzino dopo l’infortunio? , ai nerazzurri manca la versione migliore del numero 32:? I dettagliSebbene le statistiche di questa stagione siano positive (4 reti e 6 assist in campionato), negli ultimi quattro match Federicoha offerto prestazioni insoddisfacenti, commettendoin fase difensiva contro Bayern Monaco, Bologna, Milan e Roma, tutte valutate sotto la sufficienza. L’esterno dell’sta attraversando un periodo di declino nelle sue prestazioni, e la Gazzetta dello Sport siroga su che fine abbia fatto il veroe chi possa avergli sottratto i suoi “superpoteri”.L’ANALISI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – «Ed è per questo che Inzaghi sta riflettendo sul far giocare Carlos Agusto al suo posto contro il Barcellona, in semifinale di Champions. 🔗 Internews24.com

Su altri siti se ne discute

Inter Cagliari, Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare! E per Dimarco… - di RedazioneInter Cagliari, Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare! E per Dimarco… Le ultime novità da Appiano Gentile Dopo esser diventato l’eroe, un po’ a sorpresa, della magica notte dell’Allianz Arena, Davide Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare in Inter Cagliari. Il centrocampista nerazzurro ha realizzato il gol vittoria dell’1 a 2 contro il Bayern Monaco ai quarti di finale d’andata di Champions League, ma adesso la sua testa è focalizzata sul prossimo impegno di sabato in campionato. 🔗internews24.com

Bayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta i quarti di Champions? Gli aggiornamenti - di RedazioneBayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta la doppia sfida? Gli aggiornamenti Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di un elemento chiave in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Anche se mancano ancora diverse settimane all’incontro, sembra improbabile che Kim possa essere disponibile. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza nel dettaglio l’infortunio del difensore, emerso nel pomeriggio di ieri. 🔗internews24.com

Inter-Bayern Monaco LIVE, le formazioni ufficiali: Dimarco e Muller dal 1', Taremi e Coman in panchina - Inter-Bayern Monaco con calcio d`inizio alle 21 al Giuseppe Meazza in San Siro è gara valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Il momento no di Dimarco, specchio delle difficoltà dell’Inter: gli errori difensivi con Bologna e Milan costano caro; ?? Inter-Milan 0-0 | Traversa di Dimarco! Lautaro, errore non da lui ??; Inter-Milan, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco sbaglia ancora, Taremi è un problema enorme, male Lautaro Martinez; Inter-Bayern: i rigori di Thuram e la garra di Lautaro, ma è (mini) bufera su Inzaghi, Dimarco e Taremi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gds – Errori, gli strascichi dell’infortunio e stanchezza: dove è finito il vero Dimarco? - Nonostante i numeri stagionali restino buoni, nelle ultime quattro gare Federico Dimarco ha collezionato prestazioni deludenti ... 🔗fcinter1908.it

Inter-Milan, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco sbaglia ancora, Taremi è un problema enorme, male Lautaro Martinez - Martinez 6: è incolpevole su tutti e tre i gol rossoneri. Sempre impeccabile sulle uscite alte e si disimpegna bene anche con i piedi. Bisseck 6,5: è per di. 🔗msn.com

Inter, il turbo a sinistra: Dimarco e Carlos augusto per colpire la Roma. Focus calci piazzati - Inzaghi punta tanto sulla corsia mancina. Da quella parte giocherà anche Barella e possono nascere le azioni pericolose dei nerazzurri ... 🔗fcinter1908.it