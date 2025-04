Carenze igienico sanitarie e strutturali | i Nas chiudono un ristorante

Padovaoggi.it - Carenze igienico sanitarie e strutturali: i Nas chiudono un ristorante Task force dei carabinieri del Nas a Padova e provincia. Obiettivo dichiarato è stato ancora una volta quello di portare alla luce eventuali irregolarità e soprattutto tutelare la sicurezza degli utilizzatori finali di bevande e alimenti. In questi ultimi giorni di aprile i servizi si sono. 🔗 Padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Gravi carenze igienico sanitarie a mensa: i carabinieri chiudono la cucina della scuola a Ghedi - Brescia – I Carabinieri del Nuclei antisofisticazioni e sanità, in un’ordinaria ispezione a campione, hanno scoperto che una delle cucine dell’istituto comprensivo di Ghedi – che serve le scuole elementari e medie – non era in grado di garantire le più elementari condizioni igieniche. Da qui la chiusura immediata della struttura di una delle due cucine, con tanto di sospensione dell’appalto alla società Vivenda, che gestisce la mensa. 🔗ilgiorno.it

Sequestrata lavanderia industriale a Secondigliano: gravi carenze igienico-sanitarie e lavoratori irregolari - È stato posto sotto sequestro l’impianto produttivo di una lavanderia industriale di Secondigliano, specializzata nel lavaggio e noleggio di biancheria per strutture ricettive, ospedaliere e militari. Sequestrata lavanderia industriale a Secondigliano: gravi carenze igienico-sanitarie e lavoratori irregolari L’operazione è stata condotta dalla Polizia Locale con il supporto delle unità operative Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali […] L'articolo Sequestrata lavanderia industriale a Secondigliano: gravi carenze igienico-sanitarie e lavoratori irregolari sembra essere il primo su ... 🔗teleclubitalia.it

Accertate carenze igienico-sanitarie in una pasticceria: disposta la chiusura dell'attività commerciale - Carenze igienico-sanitarie sono state scoperte e accertate in una pasticceria di Palma di Montechiaro. Polizia e Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) ne hanno disposto la chiusura immediata, almeno fino a quando non verranno "colmate alcune mancanze". Non soltanto rigoroso e... 🔗agrigentonotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

Carenze igienico sanitarie e strutturali: i Nas chiudono un ristorante; I NAS intensificano i controlli in città e provincia: sanzioni, sospensioni e sequestro di merci in sette locali; Carenze igieniche in bar e ristoranti: sanzioni per 15mila Euro, 100chili di cibo sequestrati; Ristorante con carenze igienico-sanitarie e strutturali: sanzioni e 30 kg di alimenti sequestrati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Carenze igienico sanitarie e strutturali: i Nas chiudono un ristorante - Il provvedimento è scattato negli ultimi giorni di aprile a Teolo. Al gestore anche una multa di 3.500 euro. Complessivamente sono stati monitorati sette esercizi commerciali ed elevate sanzioni per 1 ... 🔗padovaoggi.it

Gravissime carenze strutturali e totale assenza di manutenzione. Chiesta la condanna per 4 dirigenti Aterp - Chiuse le indagini e chiesta l'emissione di decreti penali di condanna a carico di 4 dirigenti dell'Aterp di Reggio Calabria ... 🔗quicosenza.it

Radicali visitano carcere Torino, carenze strutturali croniche - Sovraffollamento, mancanza di personale, carenze strutturali croniche su igiene, manutenzione, assistenza sanitaria: questa la fotografia del carcere di Torino scattata oggi dalla delegazione del part ... 🔗msn.com