Il gruppo statunitense Ups licenzia 20mila persone Incertezza enorme

Il colosso statunitense delle spedizioni Ups ha annunciato il licenziamento di 20mila persone e la chiusura di 73 stabilimenti logistici, nonostante profitti superiori alle stime. La decisione è stata presa, fa sapere l'azienda, per abbassare i costi di fronte ad un contesto economico incerto e per prepararsi al potenziale ritiro dal suo più grande cliente, Amazon. Si tratta del primo grande gruppo Usa a decidere un drastico taglio della forza lavoro in seguito alla guerra dei dazi e al conseguente rallentamento degli scambi commerciali. Ups ha anche omesso indicazioni sulle previsioni di ricavi ed utili per l'intero anno."Da oltre 100 anni il mondo non si trova ad affrontare una situazione con impatti sul commercio potenzialmente così enormi come quella attuale", ha affermato l'amministratore delegato Carol Tome.

Il gruppo vitivinicolo Argea acquista l'importatore statunitense di vini WinesU - Gli Stati Uniti valgono oltre il 30% dei ricavi di Argea, primo brand vitivinicolo privato italiano. E per rafforzare la presenza su questa piazza strategica, il gruppo guidato da Massimo Romani ha acquisito WinesU, storico importatore di vini, che ha ceduto il 100% delle quote. Il portafoglio prodotti di WinesU comprende 7 cantine (tra cui Varvaglione, Nicolas Potel, Ruggeri, Saracco, Villadoria) con un totale di 11 etichette. 🔗gamberorosso.it

Gruppo Fs potenzia i trasporti a Roma per la scomparsa del Santo Padre - Il Gruppo Fs ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma a seguito della scomparsa del Santo Padre, da oggi fino a domenica 27 aprile, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile che coordina gli interventi di emergenza e logistici necessari per accogliere i fedeli. Lo si legge in una nota. Trenitalia ha potenziato la propria offerta: le Frecce e Intercity offriranno in media circa 110mila posti al giorno; mentre Regionale metterà a disposizione più collegamenti verso la stazione di Roma San Pietro da Roma Termini, Ostiense, ... 🔗quotidiano.net

Maxi truffa sull'Iva, 13 arresti e sequestri per 100 milioni: a capo un gruppo criminale con sede in Campania - Una maxi frode sull'Iva nel commercio di prodotti in plastica, organizzata da una rete criminale con base in Campania. Oggi, informa la Procura europea di Lussemburgo (Eppo), la Guardia di... 🔗ilmattino.it

